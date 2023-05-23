俄羅斯掌握90%以上的巴赫穆特……烏克蘭：“在俄羅斯抽身之後將展開大反擊”. May. 23, 2023 07:49. by 趙은아 achim@donga.com. 在宣稱完全被俄羅斯占領的烏克蘭東部激戰地巴赫穆特（Bakhmut）部分地區，烏克蘭仍然堅守著戰鬥隊伍。也有分析認為，烏克蘭為了進行大反擊，誘導了俄羅斯的“巴赫穆特消耗戰”。 據路透社、美聯社等媒體21日報道，大部分烏克蘭軍隊指揮官認為俄羅斯占領巴赫穆特超過90%，但強調奪回陣地的可能性並沒有消失。烏克蘭地面部隊司令奧列克桑德•謝爾斯基當天表示，烏克蘭軍隊駐紮的巴赫穆特郊區的部分地區“沒有意義”，但他同時也表示，“如果情況發生變化，壹定會有機會進入（巴赫穆特）市中心。”此前，俄羅斯民間雇傭兵企業瓦格納集團的首長葉夫根尼•弗裏戈津前壹天在巴赫穆特市內宣布：“巴赫穆特已完全被占領。” 烏克蘭之所以提出奪回巴赫穆特的可能性，是因為目前烏克蘭軍隊進駐的地區和形勢。據悉，雖然烏克蘭軍可調派的兵力並不多，但以巴赫穆特郊外的部分高地為中心，維持著以半圓形態包圍俄羅斯軍隊的隊形。也就是說，在壹定程度上可以起到將俄羅斯軍隊以市內為中心捆綁在壹起的效果。 在巴赫穆特郊外指揮烏克蘭軍隊特種部隊的耶夫恩•梅傑維金（音）大校就上述布陣表示：“主要概念是使對方疲憊不堪後再進行攻擊。”美國智庫戰爭研究所（ISW）就烏克蘭在巴赫穆特方面的抵抗分析稱：“此舉主要是為了不斷逼迫原本就兵力不足的俄羅斯軍隊在巴赫穆特追加部署兵力”，“這才是烏克蘭軍隊指揮部的意圖。”其宗旨是，在將俄羅斯軍隊逼入巴赫穆特進行大反擊時，減少從其他戰線阻止這壹情況的俄羅斯軍隊兵力。 但大部分人認為，即使烏克蘭軍隊意圖進行這樣的作戰，也不能否認遭受了巨大的損失。民間義勇隊指揮官塔拉斯•戴亞克表示：“在巴赫穆特分散敵軍（俄羅斯）的註意力是我們的重要任務”，“為此我們付出了昂貴的代價。”

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