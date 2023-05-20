中國經濟明顯停滯不前……依賴中國“重啟”的“上低下高”戰略必須重新制定. May. 20, 2023 07:52. . 中國的所有經濟指標都在指向停滯。消費、生產、投資增幅低於預期，人民幣匯率超過1美元兌換7元人民幣，明顯走弱。曾經期待去年12月開始“重啟”的中國經濟進入快速恢復趨勢的韓國經濟也亮起了紅燈。 昨天人民幣匯率跌破1美元兌7元大關，成為現實。中國人民銀行公布的匯率超過7元人民幣，是自去年12月5日以後5個多月以來的第壹次。7元人民幣壹直被認為是中國政府允許的“馬其諾”防線。相當於“經濟綜合成績單”的人民幣價值在美元弱勢的情況下進壹步下跌，這意味著經濟復蘇力度非常弱。上個月中國的產業生產增長率也未達到市場預期值的壹半水平。 就業也預示著經濟將停滯不前。上個月中國的青年失業率為20.4%，自2018年統計以來首次超過了20%。這是因為預測經濟惡化的企業在招聘上更為慎重。中國的消費者物價上漲率上個月為0.1%，與其他擔心通貨膨脹的主要國家不同，中國需要擔心通貨緊縮（經濟停滯中的物價下跌）。 比預想的要弱的中國重啟特需，給連續7個月出口減少、特別是對華出口連續11個月減少的韓國投下了陰影。目前出口不振的最大原因是半導體、對華出口萎縮。如果中國制造業不能全面恢復，韓國出口也很難恢復。還算好的中國內需消費也因所謂的“國潮（愛國消費）”擴散等，壹度在中國市場叱咤風雲的韓國化妝品、服裝、連鎖店等萎靡不振。 如果昨天在日本廣島開幕的七國集團峰會加強對中國的“選擇性封鎖”，這種情況很有可能進壹步惡化。從中國向印度、越南等地轉移工廠和設備的跨國企業越多，韓國的對華出口、貿易就越少。 韓國企業和政府現在應該將中國經濟停滯的長期化視為常數，重新討論依靠重啟的“上低下高”（上半年低增長下半年高增長）目標。有必要以帶動出口的大企業帶頭，以交易量增加的美國、關系正在改善的日本為中心，改變銷路和交易結構。對中國市場的消費品和服務出口應該轉變為在質量上明顯差異化的“高端”產品。

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