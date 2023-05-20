天安艦“復活”……將再次展開守護西部海域的行動. May. 20, 2023 07:55. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 13年前在西部海域白翎島附近海域遭到朝鮮潛水艇魚雷攻擊的警戒艦“天安”艦將作為最新護衛艦復活，今年底開始守護西部海域。 海軍19日在慶尚南道昌原市鎮海軍港舉行了新型護衛艦“天安艦（FFG-826）”的入列服役儀式。服役儀式是在造船廠建造的軍艦向海軍移交後宣布編入戰鬥艦艇並懸掛服役旗的活動。2010年3月26日遭朝鮮魚雷攻擊後被炸沈的天安艦（PCC-772·1000噸）恢復成了為性能更大的艦艇。 海軍指揮部等軍隊相關人士和前天安艦艦長崔元壹（音，預備役海軍大校）等當時的參戰將士和天安艦戰亡者家屬等出席了當天的服役儀式。崔元壹叮囑道：“希望作為新型護衛艦復活的天安艦能夠重新履行守護大韓民國的任務。如果朝鮮再次挑釁，請加上PCC-772天安艦戰亡者和參戰官兵的份量，進行強有力的懲戒。”新天安艦艦長（中校）韓圭哲表示：“將繼承西海守護勇士們的寶貴犧牲和守護海洋的意誌，懷著自豪感和自豪感，在任何情況下都完美守護西海。”在當天的活動中，新天安艦的服役旗由13年前被朝鮮擊中的天安艦船員朴淵秀中校（時任大尉）和劉誌旭中士（時任下士）親自升起。 新天安艦是代替舊型護衛艦和警戒艦的新型護衛艦的7號艦，於2020年6月開始建造，2021年11月下水。此後，經過1年零6個月的時間，完成了搭載裝備及試運行評價，直到舉行服役儀式。新天安艦長122米、寬14米、高35米，最高時速可達30海裏（時速55公裏），搭載1架海上作戰直升機。主要武裝包括艦對艦、艦對空、艦對地導彈和5英寸艦炮以及被稱為“潛水艇殺手”的遠程反潛魚雷（紅鯊魚）等。“紅鯊魚”在艦艇上被火箭垂直發射到空中，飛到最遠19公裏以外的海域後進入海底，摧毀敵方潛艇。另外，該艦還搭載了船體固定聲波探測儀（HMS）和舊天安艦中沒有的拖曳式被動陣列聲納 （TASS），可以在遠距離探測敵方潛水艇。 新天安艦還搭載了推進電動機和燃氣輪機發動機相結合的”混合動力推進體系”，反潛性能也大幅提高。平時利用噪音較小的推進電動機，避開敵方潛艇的探測，秘密航行，在緊急情況下轉換成燃氣輪機發動機，可以高速啟動。新天安艦經過戰鬥力化過程和作戰執行能力評價後，將於今年底在西部海域進行作戰部署。 舊天安艦2010年3月26日在白翎島西南方向約1公裏海域執行巡邏任務時，遭到朝鮮鮭魚級潛艇的魚雷攻擊而沈沒。此次攻擊造成46名天安艦船員犧牲，投入搜索作戰的韓周浩準尉殉職。新天安艦是沿用天安艦艦名的第三艘艦艇。繼1946年從美國收購的第壹代天安艦（登陸艇，1953年退役）和1988年服役的第二代天安艦（2010年被朝鮮魚雷擊中）之後，天安艦的名字已延續至第三代。

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