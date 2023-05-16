電費每月上漲3000韓元，燃氣費每月上漲4400韓元. May. 16, 2023 07:49. by 世宗=金炯民記者 kalssam35@donga.com. 從16日開始，4人家庭每月的電費和燃氣費將上漲7400韓元左右。因為擔心物價負擔而推遲了壹個多月的費用上調已成定局。但是有人指出，由於費用水平仍然低於成本，因此不足以消除韓國電力和韓國天然氣公社的巨額赤字。 國民力量黨和政府15日在國會召開黨政協議會，就第二季度（4~6月）追加上調電費和燃氣費用達成了協議。因此，從16日開始，電費每千瓦時（kWh•度）將上漲8韓元（146.6韓元→154.6韓元），燃氣費每兆焦耳（MJ）上漲1.04韓元（19.69韓元→20.73韓元）。與現有的電費及燃氣費相比，各上漲了5.3%。 以月均使用332度的4人家庭為基準，電費將從現有的每月6.357萬韓元上漲到6.659萬韓元，上漲3020韓元。每月平均使用3861兆焦耳的4人家庭從現有的8.4643萬韓元增加到8.9074萬韓元，需要多支出4431韓元。電費上漲部分適用於家庭用電、產業用電，燃氣費只適用於民用領域（住宅用、壹般用）。 政府當天還提出了對基礎生活保障金領取者、殘疾人等能源弱勢群體的支援方案。包括弱勢群體用電用氣暫緩漲價壹年、擴大能源優惠券發放範圍、分三年逐步上調農業用電價格等。此外，為了減少電力消費，擴大“能源現金袋”，節電20%以上的家庭可享受每度最多100韓元的減免優惠。 政府表示，通過此次上調電費，可以消除約2.6萬億韓元的韓電赤字。但是，這遠遠達不到韓國電力公社今年預計的10萬億韓元赤字水平。

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