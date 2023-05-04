“美國的銀行有可能破產壹半”……是時候加快限度健全性限制了. May. 04, 2023 07:49. . 繼矽谷銀行之後，最近又有第壹共和銀行，兩個月內美國4家銀行連續破產，銀行危機的恐懼始終沒有平息。雖然此次美國第壹大銀行摩根大通收購第壹共和銀行，解決了燃眉之急，但有人擔心地區、中小銀行的多米諾骨牌破產可能會持續下去。 以舊金山為基礎、1985年成立的第壹共和銀行雖然成長為資產規模第14位的銀行，但在矽谷銀行關閉後，壹直受到銀行擠兌的困擾，最終進入了崩潰階段。受此影響，前天在紐約股市，以洛杉磯為基礎的西太平洋合眾銀行暴跌28%，美國全境中小銀行的股價也同時下跌。聚集地區銀行的指數回到了約3年前的水平。 摩根大通董事長兼首席執行官傑米·戴蒙在收購第壹共和銀行後表示：“銀行危機實際上已經結束。”但金融專家們紛紛警告說，“現在才開始”。美國斯坦福大學教授阿米特·塞魯在最近的壹份報告中推算說，美國4800家銀行中，近壹半陷入資本蠶食，有可能導致潛在破產。最壞的情況是，1600多家銀行有可能發生擠提。 特別是受到利率上調等影響，美國商用房地產市場陷入停滯，很多人擔心會加速地區銀行虧損。因為高達5.6萬億美元的美國商業用房地產貸款的三分之壹集中在中小銀行。第壹季度美國辦公室空置率達到19%，創下了31年來的最高值，就連大型機構投資者最近也未能償還辦公室擔保貸款利息，危機征兆正在加劇。 第二金融圈的115萬億韓元房地產項目融資和天文數字般的家庭債務潛伏在危機雷管中，對於這樣的韓國來說，也不能“事不關己高高掛起”。證券公司項目融資滯納率已超過8%，銀行、信用卡、儲蓄銀行、貸款業等整個金融圈拖欠債務的危險邊緣家庭和企業正在增加。在這種情況下，如果不小心點著火，可能會引發大危機。政府和金融圈為了應對源自美國的銀行危機帶來的危險，應該建立更高更強的防波堤。特別是要先發制人切斷對薄弱環節第二金融圈的風險，進壹步強化流動性、健全性標準。

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