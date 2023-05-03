苦苦哀求的女人. May. 03, 2023 07:55. . 無論怎麽看，都有悲傷的作品。卡蜜兒•克洛德爾受國家委托制作的青銅像《成熟年代》（The mature Age），從構圖開始就令人心酸。年輕女子跪在地上，雙手伸向老男子，哀求著什麽，而那個男人卻不理睬她，被老女人牽著鼻子往另壹個方向走。 如果忠實於題目，那麽《成熟年代》可以看作是形象地描繪了從年輕到老年和死亡，任何人都無法避免的悲傷命運，也有批評家這樣說。但是考慮到作家將年輕女人的樣子分離出來，之後制作成另外的青銅像和石膏像，並取名為“哀求”的事實，所以也不壹定非要那麽解讀。 她去世後，弟弟詩人保羅•克洛德爾說，如果沒有眼淚，就無法看到《成熟年代》和《祈求者》。他說，雕塑中的年輕女人是姐姐，“傲慢而堂堂正正的她用被侮辱而跪在地上哀求的樣子表現自己”，這讓我非常心痛。因為想起了與大她24歲的羅丹的關系，雖然是天才藝術家，但沒能開花結果，卡蜜兒在精神病患者收容所度過了最後30年的生活。把她關起來的是家人。醫生勸他們帶她回家，但母親拒絕了。因此《成熟年代》和《祈求者》雖然是30多歲制作的，但它們也是預示了她曾歷經過的痛苦人生的作品。這反映了她所處的心理現實。 她因是女人而被拒絕進入國立美術學校，被當代大師羅丹利用。以羅丹的名字出現的許多青銅半身像實際上都是她的作品。世界認識她的天才是在她去世幾十年後。這就是跪著哀求的女人的青銅像尤其令人悲傷的原因。被壓抑和排斥的這個世界上的弱者也許都是這樣的。克洛德爾算是不知不覺地再現了她們的樣子。藝術就這樣超越了自己。

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