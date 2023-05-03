巴勒斯坦武裝團體領導人在獄中死亡……以巴緊張氣氛達到高潮. May. 03, 2023 07:56. by 姜聲煇 yolo@donga.com. 路透社等媒體當天報道說，被以色列抓獲的巴勒斯坦武裝組織“伊斯蘭聖戰組織”的首領卡德爾·阿德南（45歲）在87天的絕食鬥爭後於2日去世。這壹消息傳開後，伊斯蘭聖戰組織方面立即向以色列發射火箭等進行了報復。最近，雙方沖突不斷導致人員傷亡，因此有人擔心，不能排除因這壹死亡再次發生沖突的可能性。 阿德南是約旦河西岸地區傑寧人，因涉嫌策劃對以色列實施恐怖襲擊於今年2月5日被捕。他入獄後立即開始了絕食鬥爭，當天上午在牢房裏被發現昏迷不醒。但他在采取急救措施後也沒有醒來，當局將他送往醫院，但最終死亡。 他至少被關押了12次，在被關押期間進行了5次以上的絕食鬥爭。特別是2015年，他以“以色列在沒有正式起訴及審判的情況下無限期拘留嫌疑人”為由，展開了55天的絕食鬥爭，受到了很大的關註。據當地人權團體“哈莫克德”透露，以色列在沒有起訴或審判的情況下拘留了1000多名巴勒斯坦人。 阿德南的律師憤怒地表示：“被捕後壹直要求將他送往醫院，但未被接受。”據稱，關押當局稱，囚犯在絕食鬥爭中健康惡化時獲釋的慣例不適用於他。律師表示，考慮到這壹點，阿德南的死亡原因是以色列方面的醫療過失，因此將進行起訴。

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