智庫報告：“韓國是養育費最貴的國家……第二位是中國” 李采完記者. May. 02, 2023 08:00. chaewani@donga.com. 中國壹智庫的研究結果顯示，韓國是世界上養育費最高的國家，中國緊隨其後，位居第二。報告分析說，由於昂貴的養育費，兩國的年輕人不願意結婚和生育，因此生育率處於世界最低水平。 香港《南華早報》1日援引北京的育媧人口智庫最近發表的報告報道說：“據推算，在韓國到18歲為止養育子女所需的費用是人均國內生產總值（GDP）的7.79倍，居世界首位。”中國為6.9倍，居世界第二位。這相當於德國（3.64倍）、法國（2.24倍）、澳大利亞（2.08倍）的兩到三倍。 研究團隊推算，在中國生壹個孩子，養育到17歲平均需要48.5萬人民幣（約9390萬韓元），如果計算到大學畢業則需要62.7萬人民幣（約1.214億韓元）。但據推算，城鄉平均養育費差距也很大，北京為96.9萬元人民幣，上海為102.6萬元人民幣。據中國國家統計局透露，2021年中國勞動者年收入為10.5萬元人民幣（約2030萬韓元）。 報告表示，韓國和中國的高養育費成為了結婚和生育的絆腳石，成為影響育齡家庭生育意誌的最重要因素之壹。報告還表示，為了減少養育費，有必要從國家層面引進政策，並提議“現金及稅金補貼、住宅購買補貼、提供性別平等育兒休假、鼓勵靈活工作制”等。 此次研究是在中國去年人口出現61年來首次減少、出生率創73年來的最低值的情況下進行的。此前，聯合國表示，以4月底為準，印度人口約為14.25億人，超過了中國人口。

한국어