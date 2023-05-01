韓國現代五項招牌選手全雄泰在世界杯第三站比賽中奪冠，重返世界第壹. May. 01, 2023 07:47. by 姜泓求 windup@donga.com. 韓國現代五項的招牌選手全雄泰（28歲•光州廣域市廳）登上國際現代五項聯盟（UIPM）世界杯第三站比賽冠軍寶座，重新奪回了世界排名第壹的位置。 全雄泰30日在匈牙利布達佩斯舉行的世界杯第3站男子個人決賽中，以1534分的總成績摘得金牌。他領先獲得第二名的埃及選手沙班（1530分）4分。繼上月在土耳其安卡拉舉行的第2站比賽上獲得銀牌後，全雄泰連續兩站比賽登上領獎臺。他沒有參加3月在埃及開羅舉行的第壹站比賽。 全雄泰在本站比賽擊劍項目中獲得第壹名、遊泳第四名、騎馬第十壹名。在三個項目合計分數中排名第壹的全雄泰在最後的激光跑（射擊+田徑）項目中根據之前已獲得的分數，比排名第二的沙班早5秒出發。全雄泰雖然在激光跑中僅排在第8位，但是因為之前拉開了比分差距，最終獲得了金牌。 在本站比賽之前，世界排名第二的全雄泰擠掉2021年東京奧運會金牌榜的約瑟夫•鐘（英國），再次躍居世界排名第壹位。全雄泰在東京奧運會上獲得銅牌，成為韓國現代五項歷史上首位奧運會獎牌得主。 全雄泰表示：“繼第二站世界杯銀牌之後，終於獲得了金牌，感到非常高興。第二站世界杯之後，我沒有回韓國，而是留在歐洲進行訓練”，“從現在開始，我將開始為在英國舉行的世界錦標賽（8月）和杭州亞運會（9月）做準備。”全雄泰將在亞運會上挑戰大賽2連冠。 徐昌完（26歲•全南道廳）在本次大賽中獲得1523分，位居第四。獲得銅牌的是捷克選手馬丁•布拉赫（1525分）。

한국어