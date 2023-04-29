第壹季度稅收缺口達24萬億韓元……政府應重新制定稅收和支出計劃. April. 29, 2023 07:56. . 今年前3個月，韓國政府征收的稅金比去年同期減少了24萬億韓元。房地產交易減少、企業業績惡化開始對稅收造成打擊。在制定今年預算時，企劃財政部去年預測的今年稅金收入為400.5萬億韓元。隨著稅收大大超出預想，大規模的“稅收漏洞”將不可避免。 三大稅種所得稅、法人稅、附加價值稅的第壹季度稅收都比去年減少了20%以上。所得稅減幅最大，為7.1萬億韓元。第壹季度住宅交易量減只有去年的壹半，轉讓所得稅減少。受無法獲得利潤的企業增多的影響，法人稅也減少6.8萬億韓元。由於高物價和經濟停滯導致的消費萎縮，附加價值稅減少了5.6萬億韓元。今年全國共同住宅公示價格比去年平均下降了18.6%，因此綜合房地產稅、財產稅等房地產擁有稅也將大幅減少。 再加上政府將下調油類稅措施延長到8月底等，新冠疫情期間削減的稅收恢復正常化正在被推遲。相反，使用預算的事情越來越多。應對損失範圍無法控制地擴散的全租詐騙，無論以何種方式，都只能花費稅金。就像朝野爭先恐後地主張擴大對象的大學生“千元早餐”政策壹樣，針對明年4月議會選舉的政治圈“慷慨解囊”要求在下半年將更加強烈。 如果按目前的趨勢發展下去，預計到年底將少征收20萬億韓元以上的稅金。這與去年因保持社會距離的結束、出口好轉，比政府預想多征收近60萬億韓元稅金的情況截然相反。考慮到只有1%左右的經濟增長率、法人稅繳納排名第壹第二的三星電子、SK海力士爆出最差業績等，與政府期待最早從5月份開始稅收恢復正常不同，出現大型稅收不足事態的可能性不小。 即使為時嫌晚，政府也有必要承認稅收預測失敗，重新審視今年638.7萬億韓元的預算案。應該降低稅收預算重新制定，並根據減少的收入制定不必要、不急需的開支計劃。應該停止放寬朝野曾齊心協力推進、後因民粹主義批評而停止的社會間接資本免除可行性調查的標準。政府失敗的財政推算和政界的善心性援助相結合的結果，只能是堆放在未來壹代肩頭的沈重的國家債務。

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