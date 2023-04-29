迪士尼等美國文化資訊公司表示：“今年將參與45部以上的韓國影視作品投資”. April. 29, 2023 07:58. by 全主榮, 鄭盛澤 aimhigh@donga.com,neone@donga.com. 尹錫悅總統27日（當地時間）會見全球文化信息集團代表團時表示：“期待共享自由價值的韓美兩國文化領域的合作，以今天的活動為契機進壹步擴大。”美國迪士尼、派拉蒙、Netflix等也表示，今年將參與45部以上的韓國影視作品投資。 尹總統當天出席了在美國華盛頓美國電影協會（MPA）大樓舉行的“全球影像文創領導力論壇”，並表示：“國家不能設立文化界限”，“將讓韓國電影市場和文化市場融入世界市場。”尹總統在論壇上收到了美國電影協會會長贈送的電影《黑豹》導演簽名的海報，他回應道：“就像《黑豹》在釜山拍攝主要場面壹樣，將積極支援兩國共同制作內容。” 美國電影協會所屬的派拉蒙、華納兄弟Discovery、NBC環球、索尼影業、華特-迪士尼、Netflix等6家跨國影像內容企業參加了當天的活動。另外，CJ、SLL、Watcha、Astory、Raemong Graein、Creative Leaders Group Eight和演員李瑞鎮等韓國文化信息制作公司和文化界人士也壹同出席論壇。 迪士尼、派拉蒙、Netflix等企業說明了今年45部以上韓國影視作品的投資制作計劃，並表示將進壹步加強與韓國文化信息業界及創作者的合作。文化體育觀光部相關人士表示：“美國電影協會（MPA）所屬的6家公司占世界電影及錄像市場的77%，占世界在線視頻服務（OTT）市場的45%”，“此前，韓國文化信息產業雖然具備競爭力，但在開拓包括美國在內的世界市場方面遇到了困難，此次論壇將給人們帶來新的機會。”據韓國經濟研究院透露，去年國內文化信息產業出口額為130.1億美元，比前壹年增加了1.5%。去年文化信息產業的出口額比代表性出口產品家電（80.5億美元）、電動汽車（98.2億美元）的出口額還要高。

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