李康仁70米暴風帶球攻入致勝球，首次在聯賽取得多粒進球. April. 25, 2023 07:54. by 金培中 wanted@donga.com. “王（King）。” 李康仁（22歲）所屬的皇家馬洛卡官方社交媒體上，將李康仁的照片和這個單詞壹起寫了下來。 24日，李康仁在與赫塔菲隊的2022~2023賽季西班牙足球甲級聯賽主場比賽中攻入兩球，幫助球隊以3比1獲勝。 作為左中場首發出場的李康仁攻入了扳平比分的進球和制勝壹球。這是他本賽季聯賽的第4、5粒入球。李康仁在2018~2019賽季首次出道西甲聯賽，共參加了103場比賽，當天是他首次在聯賽中攻入多粒進球。據足球統計企業Opta透露，李康仁是第壹位在西甲聯賽比賽中攻入兩粒進球的韓國球員。李康仁本賽季共奉獻9個攻擊點（5粒進球，4次助攻），只要再貢獻壹個攻擊點，賽季攻擊點就將達到兩位數。 當天，李康仁在球隊0比1落後的下半場第11分鐘，截住守門員擊出的球，用左腳推入球門。接著在球隊2比1領先的下半場補時階段，在本隊中心圈附近接到球後，瘋狂帶球至赫塔菲隊門前，利用左腳勁射破門。雖然對方後衛詹內追上了李康仁，但難以阻止李康仁的向前快速突破。李康仁在進球後，用右手食指撫摸人中。李康仁說：“這是特意給姐姐看的慶祝動作。她總說讓我多進球。”李康仁有兩個姐姐。 將李康仁選為當天比賽最佳球員的西甲聯賽通過官方社交媒體給李康仁貼上了“勝利的設計者”的修飾語。馬洛卡隊也在社交媒體上稱贊了賽季壹直引領球隊進攻的李康仁是“王”。馬洛卡隊主教練哈維爾•阿吉雷在賽後對李康仁評價說：“他展現出了自己的最高水平”，“雖然只提及壹名球員不公平，但李康仁是創造得分的重要球員。”取得聯賽2連勝的馬洛卡隊積40分（11勝7平12負）升至聯賽積分榜第10位。與處於降級圈（18~20位）的第18位巴倫西亞（積30分）的積分差距也拉大到了10分。 西班牙媒體《馬卡報》說：“李康仁是偉大的主人公。他協調了馬洛卡隊的所有進攻，給赫塔菲隊的防守帶來了很大的麻煩”，“他奔襲了70米以上，到達了對方球門，用壹粒進球為這壹美好的夜晚畫上了句號。只要是熬夜的韓國人，就可以享受李康仁展示的表演。” 隨著李康仁的出色表現，有關他的轉會傳聞也甚囂塵上。最近甚至有報道稱，英超聯賽（EPL）的阿斯頓維拉隊有意支付李康仁的買斷（即使所屬球隊不同意也可以轉會的最低轉會費）金額1800萬歐元（約260億韓元）。《馬卡報》說：“說不定本賽季可能是李康仁在馬洛卡度過的最後壹個賽季。”

한국어