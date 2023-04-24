特朗普被起訴後支持率反彈……共和黨總統競選人中排名第一. April. 24, 2023 07:51. by 華盛頓=常駐記者文炳基 weappon@donga.com. 調查美國前總統特朗普「性醜聞封口費」嫌疑的檢察官將被傳喚在國會聽證會上作證。特朗普是美國前總統和現任總統中被刑事起訴的第一人，但其支持率反而呈上升趨勢，共和黨有望圍繞特朗普的調查正式展開攻勢。 美國廣播公司當地時間22日報道說，共和黨所屬的眾議院司法委員會主席吉姆•喬丹和紐約曼哈頓地方檢察廳檢察長阿爾文•布拉格達成協議，同意傳喚曾調查特朗普的前曼哈頓地方檢察廳檢察官馬克•波莫蘭茨在國會作證。 波莫蘭茨在2021年2月領導了對特朗普的調查，但由於對特朗普的起訴被推遲，去年2月對此表示抗議並辭職。他隨後出版了調查過程中收集的有關特朗普嫌疑的書。 預計共和黨將在聽證會上集中對波莫蘭茨的政治偏向性展開攻勢。不僅是「性醜聞封口費」事件，總統時期泄露機密和「1月6日沖擊國會大廈事件」相關的煽動內亂罪等，圍繞特朗普的其他調查也在持續。共和黨計劃以此次聽證會為開端，啟動對特朗普「司法風險」的反擊。 此外，《華爾街日報》21日公布的輿論調查結果顯示，51%的共和黨支持層在總統候選人競選中支持特朗普，38%的人支持佛羅裏達州州長羅恩•德桑蒂斯。在中期選舉之後的去年12月，在雙方假想對決中，德桑蒂斯和特朗普的支持率分別為52%和38%。有分析認為，特朗普因「性醜聞封口費」疑惑被起訴後，他的支持層集結產生了影響。

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