紀念6•25停戰70周年的“DMZ和平行走”活動即將舉行. April. 24, 2023 07:51. by 李景振記者 lkj@donga.com. 京畿道23日表示，為迎接今年6•25戰爭停戰協定70周年，將於下月20日在坡州臨津閣和平世界公園舉行“非武裝地帶（DMZ）和平行走”活動。 這是壹條從臨津閣和平世界公園出發，經過統壹大橋南端和生態博物館、草坪島瞭望臺，到栗谷濕地公園為止的9.1公裏長的生態探訪路。這是可以行走在非軍事區和民間人出入管制線內的難得機會。賽道中間設置了利用徒步橋的拍照區，還可以享受伽椰琴、奚琴演奏等。 在臨津閣和平世界公園露天舞臺將舉行野餐音樂會，還將設置MZ壹代（千喜年+Z壹代）宣傳館、北韓飲食體驗館、特產銷售館、生態照片展示館等。截止到下月15日，京畿道將通過網站（dmzpeacerun.kr ）按先後順序招攬1000人。參加費為1萬韓元，向所有參加者贈送用回收用品制作的環保包。 活動當天，還將運營上午9點從水原站出發，經過安養站、首爾站、文山站、臨津江站的“DMZ和平列車”。京畿道和平合作局局長趙昌範（音）解釋道：“這是為了向國民宣傳非武裝地帶的生態•和平價值，並提供體驗的機會。”

한국어