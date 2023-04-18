無敵的兵器. April. 18, 2023 07:56. . 1522年4月27日，法軍與哈布斯堡、羅馬教皇令、西班牙聯軍在意大利米蘭北部維科卡拉平原交鋒。當天，法國軍隊中有保證必勝的無敵兵器。在16世紀的歐洲戰爭中，決定勝負的因素是雇傭兵。其中，瑞士外援最為昂貴，也是勝利的保證。他們創立的利用斧頭槍進行戰鬥的隊形是徹底粉碎歐洲任何軍隊、甚至全副武裝的騎士突擊的無敵隊形。 瑞士人的戰鬥技術是其他國家無法輕易模仿的。對戰鬥的特別意誌、隊員團結在一起的職業意識、眾多勝利提供的確信、故鄉貧瘠的生活等多種要素造就了瑞士雇傭部隊的傳說。 聯軍挖出溝裏的土緊急打造了一個小山坡，並在這裏布陣鞏固了防禦態勢。土堆上放置了在新戰場上亮相的新型武器大炮，正面布置了火繩槍部隊。8000名瑞士軍人打頭向聯軍挺進。兩軍的間隔達到270米後，聯軍立即發射了大炮。瑞士軍隊遭受了巨大損失，但聯軍無法停止他們的勇氣和進攻。進攻隊形到達溝邊後，火繩槍的槍聲和煙霧籠罩了戰場。剎那間，嗆人的煙霧籠罩了戰場。雖然什麽也看不見，但尖叫聲、呻吟、血的味道告訴人們發生了什麽事情。瑞士軍隊的密集隊形使槍和大炮的威力最大化。 因為槍和大炮的出現，武器的發展速度變得非常快。海灣戰爭、阿富汗、烏克蘭，每當戰爭爆發，新型武器都會吸引人們的視線。相對緩慢的是人類的意識和固執。筆者上大學時曾有過將巡航導彈介紹為未來武器的文章。結論是持懷疑態度。但沒過10年，海灣戰爭爆發，巡航導彈已經非常活躍。 我們把自己關押在自己創造的世界裏生活著。用淺薄的知識蠱惑世人、回頭看堅持自己是對的的人也太多了。那天瑞士士兵堅信了什麽？

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