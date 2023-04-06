現代汽車用17個國家的外國人母語拍攝宣傳視頻. April. 06, 2023 08:03. by 邊鐘國記者 bjk@donga.com. 國際博覽會組織（BIE）實施團為選定“2030世界博覽會（EXPO）”舉辦國而來到韓國，國內企業正在全力展開申辦工作。 5日，現代汽車集團公開了通過駐韓外國人的視線傳達釜山競爭力的視頻活動。17個BIE成員國出身的駐韓外國人出演的《釜山準備好了（Busan is ready!）》篇。出演者們用母語說明釜山的本來面目和競爭力的該宣傳視頻在公開6個小時內點擊量就超過了55萬次。與此同時，還公開了BIE成員國出身的外國人向祖國的國民宣傳釜山力量和準備水平的17篇1分鐘時長的短視頻。上月末與釜山市民壹起制作並公開的《釜山市民們邀請您》篇到目前為止點擊量突破了2300萬次。 SK（株）上月27日首次亮相的世博會申辦助威活動“來自2030未來的請求”也成為了話題。點擊量在10天內超過了1000萬次。這是人氣藝人組合“AKMU（樂童音樂家）”的李燦赫登場的視頻。2030年乘坐氫燃料無人機前往家人等待的釜山世博會現場的燦赫因意外的時間旅行，於2023年迫降。如果想回到未來，就要聚集國民的支持，申辦釜山世博會。 釜山的代表航空公司釜山航空將於7日支援BIE考察團專機。考察團結束釜山考察後前往仁川國際機場時，將乘坐該航班。8名考察團成員將搭乘特別專機，屆時釜山航空乘務員們將在登機前舉行歡送活動，並介紹廣告飛機。

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