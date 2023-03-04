美國以“違反對俄制裁”為由制裁28家中國企業……中國向半導體公司投資9萬億韓元. March. 04, 2023 08:02. by 金玹秀 kimhs@donga.com. 美國對包括世界最大的基因分析企業華大基因（BGI）在內的半導體企業龍芯等28家中國企業進行了大批量制裁。 最近，美國壹直警告稱，如果中國向俄羅斯提供武器援助，將與盟國壹起對中國實施制裁，但此次列入黑名單的企業是為中國軍隊現代化做出貢獻或違反對伊朗和俄羅斯制裁而被列入制裁對象。這可能是為了不讓美國的技術流向與中國軍隊有關聯的中國尖端企業而進行全面管制。 美國商務部工業與安全局當地時間2日通過聯邦官報系統公布了37家受制裁企業名單，並表示其中28家是中國企業。除中國企業外，還包括巴基斯坦企業4家、緬甸企業3家、俄羅斯及臺灣地區、白俄羅斯企業各1家等。 中國華大基因集團不僅與中國軍隊有聯系，對其制裁的理由中還包括擔心侵犯人權。美國商務部表示：“從基因收集到分析都與中國軍隊聯系起來，用於鎮壓少數民族。”彭博社分析說，此次制裁中包含的龍芯、浪潮等是中國“技術掘起”所依靠的尖端企業。中央處理器企業龍芯是美國半導體企業英特爾的潛在追擊者，服務器制造商浪潮被認為是美國惠普的競爭對手。接受投資銀行高盛等投資的中國人工智能企業“第四範式”也被列入制裁名單。 美國商務部、財政部、司法部共同發布資料，警告企業註意俄羅斯用於逃避西方制裁的交易，“通過逃避制裁來支持普京戰爭的人將承擔責任”。 中國對美國制裁對象中國最大的存儲器半導體公司長江存儲進行了9萬億韓元的投資，為技術自立，正在全力支援。香港《南華早報》3日援引中國企業信息網站“天眼查”的話報道說，最近3家中國國營投資者向長江存儲投資了490億元人民幣（約9.27萬億韓元）。《南華早報》分析說：“對長江存儲的追加投資是在與美國的技術戰爭達到高潮的情況下，中國正在努力加強本國半導體生產的信號。”

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