三星電子：“歡迎中國企業和蘋果推出折疊式手機”. March. 03, 2023 07:36. by 崔智媛記者 jwchoi@donga.com. “如果中國企業或蘋果推出折疊式手機，無論何時都會歡迎。因為這意味著蘋果也認可三星電子打開的折疊式手機的價值。” 三星電子副社長崔元俊（音）當地時間2月27日在正在舉辦“世界移動通信大會2023”的西班牙巴塞羅那舉行媒體發布會時做出了上述表示。華為等今年參與“世界移動通信大會”的中國企業陸續公開折疊式產品，三星的表態是將提高Galaxy（蓋樂世）產品的完成度，壹決勝負。 崔元俊當天把上個月上市的Galaxy S23系列解釋為“忠實於基本功的產品”。崔元俊去年12月就任MX（移動體驗）事業部開發室長（副社長），全權負責Galaxy S23系列的開發。 Galaxy S23系列搭載了提高電力效率的Galaxy專用“驍龍8第二代移動平臺”，強化了遊戲功能。為了緩解發熱，零件均熱板的大小比前款增加了約1.7倍。崔元俊表示：“為了讓多種遊戲在終端機上順利運行，利用機器學習開發並適用了能夠提供適合各遊戲環境的算法。” 新款同時增加了電池的容量。通過優化內部設計結構，在保持厚度的同時，電池容量比前款增加了200毫安时（mAh）。S23 Ultra車型雖然搭載了大相機，但搭載的是與前款相同的5000毫安时電池。崔元俊就今後下壹部作品的開發方向表示：“相比展示式的變化，將集中精力最大限度地提高完成度。”

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