尹錫悅：“日本已從軍國主義侵略者成為安保與經濟合作夥伴”. March. 02, 2023 07:36. by 張寬錫 jks@donga.com. 尹錫悅總統1日在就任後的首次“三壹節”紀念詞中表示：“日本已從過去的軍國主義侵略者轉變為與我們共享普遍價值、在安保與經濟以及全球議程上合作的夥伴。” 尹錫悅當天出席在首爾市中區梨花女子高中柳寬順紀念館舉行的“三壹節”104周年紀念儀式並講話說：“為了克服復合危機和嚴重的朝核威脅等安保危機，韓美日三方合作比任何時候都重要。”他沒有提及日本對歷史問題的道歉或反省等，而是強調了未來合作。據分析，這是考慮到兩國最大的懸案——日本帝國主義強占時期強制征用受害者賠償問題正在進行最後的協商，以及根據其結果最早將於3月舉行韓日首腦會談。 尹錫悅還表示：“應該與共享普遍價值的國家聯合合作，為擴大世界公民自由和實現世界共同繁榮作出貢獻。這與104年前高呼祖國自由和獨立的精神沒有什麽不同。”他還強調：“應該回顧壹下我們因沒有對世界史的變化作好準備而失去國權、承受痛苦的歷史。就在今天，應當銘記為祖國獻身的先烈，重溫歷史的不幸過去，同時思考為了未來繁榮要做的事情。”

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