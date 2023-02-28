成為“難民墳墓”的意大利海岸……木船沈沒，100多人死亡或失蹤. February. 28, 2023 07:51. by 李采完記者 chaewani@donga.com. 壹艘難民船在意大利附近海域沈沒，包括12名兒童在內，至少有59人死亡。對最近通過限制難民救助法案的梅洛尼內閣的批評也日益高漲。繼墨索裏尼之後時隔100年於去年10月再次以極右政治家身份執政的梅洛尼總理在執政前就主張反移民、反伊斯蘭等，被稱為“女墨索裏尼”“歐洲最危險的女人”等。 26日，壹艘載有200多名難民的木船在意大利西南部卡拉布裏亞大區庫特羅附近海岸觸礁沈沒。截至27日，已有59人死亡，81人獲救。死者中有12名是出生幾個月的新生兒、雙胞胎等兒童。失蹤者最少也有60人，預計死亡人數還會增加。《衛報》報道說，大部分難民來自伊朗、巴基斯坦、阿富汗，22日從土耳其出發前往歐洲。 梅洛尼聲稱，這是偷渡“蛇頭”（中間人）引發的事故。她在聲明中稱，讓難民乘上船的“蛇頭”是“人身買賣犯”，“對無數生命因為他們而死亡深表悲痛”。 但有人指出，事故發生3天前的23日，意大利參議院通過了加強對難民救助船限制的法律等，政府無法擺脫責任。該法案只允許個別救助團體開展壹次救助活動，違反者最多可處以5萬歐元（約7000萬韓元）的罰款。這壹法案針對的是此前“無國界醫生會”等在海岸停留數日，多次進行救助後召集難民要求入港。“無國界醫生會”上個月也要求入港，但意大利政府安排了航程100個小時的港口等，壹直采取不合作的態度。 據聯合國難民機構透露，自2014年敘利亞難民大批湧向歐洲以來，僅在地中海中部就有1.7萬名以上的難民死亡或失蹤。僅今年1、2月份的死亡人數最少為220人。由於最近土耳其和敘利亞的地震，生活變得困難的居民們冒著生命危險試圖前往歐洲，因此有人指出，有必要制定泛歐洲層面的對策。

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