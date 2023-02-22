“新人第7順位”金敏書，“要用新人最高紀錄找回自尊心”. February. 22, 2023 07:44. by 金培中 wanted@donga.com. “上天幫助了我。哈哈。” 從手球聯賽成立前的2003年開始，連續21年執掌女子部三陟市廳隊帥印的李桂清（55歲）主教練最近樂呵呵的。這都得益於球隊在本賽季之前舉行的新人選秀大會上以首輪第7順位選中了新人金敏書（19歲•中後衛）。 去年8月舉行的18歲以下女子手球世界錦標賽上，韓國隊與手球強國歐洲各隊共8次交鋒，全部獲勝，從而獲得了該大賽歷史上第壹個冠軍。金敏書在該大賽上分別以58分和35次助攻的成績，獲得了全體第2名，並被選為大賽最優秀選手（MVP）。 但是獲得冠軍和MVP的喜悅並沒有持續多久。因為在約兩個月後舉行的新人選拔賽上，世錦賽國家隊隊友李惠媛（19歲•右後衛•168厘米）以第壹順位被大邱市政府選中，車瑞研（19歲•右邊鋒•162厘米）以第三順位被仁川市政府選中後，她的名字依舊沒有被叫到。 個子矮是絆腳石。金敏書身高160厘米，比該大賽韓國隊的平均身高（168厘米）矮8厘米。結果，在首輪中倒數第二位第7順位，三陟市政府才遲遲叫出了金敏書的名字。由於三陟市政府隊壹直保持著強隊的地位，所以是歷屆選秀中最高排名第4位的球隊。當時李教練表示：“確實很擔心身高。但是速度很快，給人壹種‘了解手球’的感覺，比賽方式非常聰明。我會好好發揮她的優點。” 李教練的判斷是正確的。姐姐們積極參與身體對抗，給金敏書打開空間後，金敏書以優勢速度縱橫球場，展現出活躍的表現。金敏書在本賽季的11場比賽中全部出戰，在得分（89球）和助攻（55個）方面均排在第3位。特別是她的射門成功率達到了75.42%。 李教練表示：“從射門成功率來看，是特級。希望她能更有自信地射門。”但是因為還是老幺，所以好像想先給姐姐們機會。”三陟市廳隊雖然是去年的冠軍，但是以98粒進球和90次助攻的成績帶領球隊奪冠的絕對主力李孝真（29歲）前往仁川市廳等，在休賽季期間壹直處於戰力外流的狀態。但是憑借金敏書的出色表現，球隊在本賽季也位居聯賽第2位（積17分•8勝1平2負），繼續挑戰2連冠。 手球聯盟女子組新人賽季最高得分（133球）和助攻（66個）記錄全部由2013年首輪第壹順位被選中、到去年為止在三陟市廳效力的李孝真（當時慶南開發公社）保持。目前聯賽還剩下賽季10場比賽，因此金敏書完全有可能打破這壹紀錄。 目前以實業聯賽形式運營的手球聯賽將從2023~2024賽季開始轉換為職業聯賽。如果金敏書超越李孝真，將成為實業聯賽歷史上永久保持新人最高得分、最多助攻記錄的主人公。艱難越過成人舞臺門檻的第7順位的叛亂現在正在進行中。

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