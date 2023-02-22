總統室：“針對‘黃色信封法’，總統將行使否決權”. February. 22, 2023 07:44. by 許東俊記者、李允泰記者 hungry@donga.com,oldsport@donga.com. 共同民主黨和正義黨兩大在野黨21日在國會環境勞動委員會全體會議上單獨通過了所謂的“黃色信封法”（《工會及勞動關系調整法》第2、3條修正案）。這是繼15日法案小委員會和17日法案協調委員會之後，時隔6天在野黨再次以數量上的優勢強行處理。國民力量黨沒有參加表決。 在當天的會議上，以9票贊成、0票反對的表決結果通過了修改案。除了沒有參加會議的共同民主黨議員禹元植之外，共同民主黨（8席）和正義黨（1席）全部投了贊成票。國民力量黨沒有參與表決，而是進行了抗議，最終離開了會場。從會議開始到表決只用了1個多小時。 國民力量黨所屬環境勞動委員們在修訂案處理後召開記者招待會表示：“這是在產業現場煽動勞資矛盾、助長非法罷工、剝奪他們和未來壹代青年們工作崗位的惡法。譴責共同民主黨單方面強行處理反憲法的工會法。”國民力量黨的方針是，在國會法制司法委員會上深入討論修改案。 對此，共同民主黨決定，如果修正案在法司委滯留60天以上，將與正義黨壹起推進“直接提交”全體會議。“直接提交”需要常任委員會在籍議員的五分之三以上贊成，預計正義黨（1席）將填補全體16席中共同民主黨（9席）不足的壹票。也就是說，到全體會議為止，將以數量上的優勢最終處理法案。 據悉，尹錫悅總統計劃，如果修正案在全體會議上獲得通過，將行使否決權。總統室高層相關人士當天在與《東亞日報》的通話中表示：“目前傾向於通過國務會議的審議行使否決權。” 對此，在野黨幹事、共同民主黨議員金永鎮表示：“總統濫用否決權這壹權力之劍，是在自行違背憲法價值。”

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