《社論》高物價尚未結束，“經濟開始放緩”……近在眼前的“S”. February. 18, 2023 04:17. by 朴重炫 sanjuck@donga.com. 韓國政府昨天正式診斷韓國目前的經濟狀況為“經濟放緩”。企劃財政部在《2月經濟動向》中表示：“在物價持續高水平的情況下，內需恢復速度緩慢，出口不振和企業心理持續萎縮等，經濟趨勢已經放緩。”從去年6月開始使用的“擔心經濟放緩”壹詞中刪除了“擔心”，這意味著韓國經濟已緊貼高物價和經濟蕭條重疊的“滯脹”門檻。 所有的指標都已指向經濟蕭條。隨著半導體和對華出口急劇減少，1月份的出口額比1年前減少了16.6%。相反，隨著進口的增加，今年以來到本月10日為止的40多天裏，貿易赤字高達176億美元，到了去年全年赤字的37%。由於高物價導致的實際收入減少、過度的家庭負債和利率上調導致的可支配收入減少，消費也陷入了困境。大量庫存積壓的大企業開工率跌至80%以下。企業感受景氣是2年零4個月以來的最低值。 對外變數也非同尋常。美國因意想不到的就業、消費好轉，高物價持續的可能性增大，因此美聯儲遲早會停止上調標準利率的期待正在減弱。美元重新回到強勢，韓元對美元的匯率在盤中突破了1300韓元。匯率上升不僅會提高原油、液化天然氣等能源的進口價格，刺激公共費用等國內物價，還會進壹步惡化貿易收支。雖然韓國政府和企業期待中國重啟經濟活動，但中國經濟也因房地產景氣停滯、美中矛盾等原因很難迅速恢復。 更大的問題是，即將到來的滯脹中結構性因素很大。1月份對華出口在整個出口中所占的比重為19.8%，跌破了20%大關口。對正在加強內需的中國的出口比重自2018年以後持續減少。半導體等主力出口產品的全球市場結構也在迅速發生變化。引領物價上漲的高油價和大國的沖突也成為常數。 現在正是政府主導的國家產業戰略需要發生巨大變化的時候。不能只執念於眼前的經濟放緩、貿易赤字。應該重新規劃10-20年後養活韓國的產業結構的藍圖。

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