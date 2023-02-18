《虎膽龍威》系列男主布魯斯•威利斯病情惡化，確診額顳葉癡呆癥. February. 18, 2023 04:19. by 李采完記者 chaewani@donga.com. 他的家人對外透露，去年3月被診斷患有失語癥並退出電影界的美國著名演員布魯斯•威利斯（68歲•照片）被診斷為癡呆癥。去年威利斯被診斷為失語癥後，病情惡化，接受了更具體的診斷，並最終確認患有癡呆癥。癡呆的癥狀就是失語癥。 據CNN等媒體16日（當地時間）報道，當天威利斯的家人發表聲明說：“他被診斷為額顳葉癡呆癥。他經歷的溝通困難是最明顯的癥狀之壹”，“雖然很痛苦，但是終於得到了明確的診斷，如釋重負。”接著，他們敦促大家關註該病，並表示：“額顳葉癡呆癥是我們中很多人從未聽說過的殘忍的疾病，但誰都可能會遇到。” 據美國額顳葉癡呆癥協會透露，該病是由大腦額葉和顳葉受損引起的。會導致溝通困難、判斷力障礙、工作困難或行走困難等變化。據悉，隨著癡呆癥的惡化，還會出現各種癥狀。目前還沒有已知的治療方法。患者的平均壽命為被診斷後的7~13年。 當天的聲明是由與威利斯有兩個女兒的現任妻子愛瑪•海明、有三個女兒的前妻黛米•摩爾、他們的五個子女等共同發布的。家人們說：“在這個困難時期，大家為親愛的丈夫、父親、朋友威利斯給予的愛非常感動。” 威利斯1955年出生於德國西南部城市伊達爾-奧伯施泰因。父親是當時駐紮在西德的美軍，母親是德國人。1980年代他憑借電視劇《藍色月亮》出名，從1988年開始飾演電影《虎膽龍威》系列的主人公約翰•麥克萊恩警探，作為世界級動作明星而聞名。除此之外，他還出演了《低俗小說》、《第五元素》、《世界末日》、《靈異第六感》、《十二羅漢》、《罪惡之城》等眾多作品。他還獲得了金球獎、艾美獎等，2006年入選好萊塢“星光大道”。

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