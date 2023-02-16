銀行、通信壟斷收益，只有增加競爭者才能消除. February. 16, 2023 07:44. . 政府昨天召開今年第壹次緊急經濟民生會議，討論了在寡頭壟斷體制下容易賺到過多金錢的金融業、通信業領域的競爭促進方案。也就是說，為了牽制拿著存貸利差舉行“業績宴會”的銀行、通過高收費體系獲得收益的通信公司，將加強競爭。 KB國民、新韓、韓亞、友利、NH農協等5大銀行去年獲得了超過18萬億韓元的利潤。其中90%以上是利用高貸款利率和低存款利率的差異賺取的利息。利息收益比重明顯高於僅為60%的美國等發達國家銀行。靠著這樣容易賺到的錢，銀行職員們獲得了基本工資300%-400%的獎金，去年底2200多名自願退休者分別獲得了6億-7億韓元的特別、法定退休金。 處於SK電信、KT、LG U+3家公司壟斷體制的通信業界，也連續兩年營業利潤超過4萬億韓元。使用昂貴資費制的5G用戶數量劇增是獲得巨額利潤的最大原因。通信公司沒有推出符合用戶平均每月50千兆數據使用區間的中間費用制，而是共同推出了提供數據非常少或更大的費用制。即，通過誘導加入昂貴的收費制獲得很高的收益。 銀行業和通信業的共同點是需要政府許可的事業。壹旦進入，就不會輕易退出。壟斷結構固定後，具有共同防禦利益受損、穩定獲得收益的屬性。過去，政府和政界也曾向銀行施壓降低貸款利率，向通信公司施壓推出低價收費制，但並沒有太大的效果。因為“官治”“扭企業胳膊”的爭議越來越大，企業只等著雷陣雨過去。 要想改變情況，銀行、通信公司必須建立主動考慮提供低廉、改善的服務體制。降低相關產業的門檻，培養新參與者，引發競爭才是正確的解決方法。政府應放寬銀產分離限制，引導新玩家進入金融圈，加快選定“第四家移動通信公司”的速度，促進競爭。

한국어