寒冷、饑餓再加疾病……土耳其大地震幸存者面臨“二次災難”. February. 15, 2023 07:30. by 尹多彬記者 empty@donga.com. “我不能有自己食物的想法。也只能是找到能找到的食物給子女而已。” 當地時間13日，受到強烈地震災害的土耳其卡拉曼馬拉什的災民紮伊內夫·奧馬克告訴美國《紐約時報》。奧馬克正和9歲、14歲的子女壹起翻找建築物殘骸，從中尋找禦寒的衣服或食物。壹周前淩晨強震襲來後，奧馬克壹家穿著睡衣逃出了公寓。 像奧馬克壹家壹樣失去房子、投靠臨時避難所的人，僅在土耳其就超過100萬人。由於缺乏正常的避難所和糧食，在寒冷和饑餓中瑟瑟發抖的生存者因飲用水不足和惡劣的衛生，甚至面臨傳染病擴散的危機。“二次災難”的憂慮成為了現實。聯合國當天表示：“現在不是救助（失蹤者），而是救助生存者的時間。” ○ 霍亂、皮膚病加上心理創傷 臨時避難所大部分是在土地上用防水布和木板等連接四面和屋頂的。災民家庭可使用的帳篷和服裝和醫藥品都不足。土耳其人傑拉·庫魯卡帕當天對美聯社說：“帳篷不夠用，所以和四家人壹起睡在泥地上。”前壹天晚上，土耳其地震災區的氣溫降至零下6度。 在部分地區，不僅是皮膚病皮癬，新冠、霍亂等傳染病也在擴散。法新社報道說，在土耳其南部阿迪亞曼，傳染性強的皮癬正在擴散，有些兒童正在遭受腹瀉的折磨。土耳其衛生部表示：“至少有1.93萬人正在醫院接受治療。其中3636人在重癥監護室。”據悉，由於患者聚集到醫院，病房不足，躺在野外帳篷的患者也很多。 因大型災難而患上創傷性壓力障礙（心理創傷）的兒童也在增加。塞爾坎·塔多格魯在這次地震中失去了10多名親戚，但他沒有時間沈浸在悲傷之中。因為子女出現了心理創傷癥狀。塔多格魯對法新社說：“6歲的女兒壹直問：‘爸爸，我們會死嗎?’‘親戚們去哪裏了？’，所以沒讓她看到（親戚的）屍體。只能和妻子壹起抱著孩子，說‘壹切都會好的’。” ○ 185小時後救出10歲少女 截至地震發生壹周後的13日，死亡人數已超過3.7萬人，但奇跡般的救援仍在繼續。當天，在此次地震震中卡拉曼馬拉什，10歲少女在185個小時後從倒塌的公寓中救出。在阿迪亞曼，救援人員給在廢墟中找到的178個小時後找到的孩子戴上氧氣呼吸器，安慰孩子說，“給妳草莓牛奶和土耳其傳統面包”。視頻上傳到社交媒體上，讓人感動不已。在哈泰和安塔基亞，地震發生180小時後，男性、兄弟和12歲兒童先後被救出。 但是，失蹤者救助工作實際上已經進入了收尾階段。聯合國人道主義事務及緊急救援事務次長馬丁·格裏菲斯當天訪問敘利亞北部阿勒頗時表示：“搜索和救助幸存者的階段正在結束。從現在開始，我們的任務是（向災民）提供休息場所、心理、社會照顧、飲食和教育。”

한국어