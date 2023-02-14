利用AI技術，重現6•25英雄的生動形象. February. 14, 2023 07:46. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 國家報勛處為迎接停戰70周年，將推進把參加6•25戰爭的國軍和聯合國軍褪色的黑白照片利用人工智能（AI）技術復原為高分辨率彩色照片的事業。其宗旨是銘記70年前守護大韓民國自由與和平的英雄們的生動形象。 報勛處將於14日在首爾鐘路區成均館大學600周年紀念館舉行“不朽的6•25戰爭英雄，重返青年”事業簽約儀式。國家報勛處處長朴敏植、自生醫療財團社會貢獻委員長申民植、成均館大學校長柳誌範、生存參戰英雄和遺屬等將出席。 根據業務協約，自生醫療財團將企劃、贊助事業，報勛處將在生存參戰勇士和遺屬的協助下，提供6•25參戰英雄的黑白照片。成均館大學將邀請軟件系和人工智能系的學生參與，將黑白照片復原成彩色照片。在復原工作中，將利用AI面部圖像復原（GFP-GAN）及面部復原（Face Restoration）技術。 在簽約儀式上，6•25戰爭時首次出擊100次戰鬥機的空軍傳說金鬥萬將軍、在諜報作戰和野戰中立下無數功績的金東石大校的長女歌手陳美玲、在興南撤退作戰時救出10萬名難民的美國海軍陸戰隊大校愛德華•波尼的曾孫本傑明•波尼將出席，並提供復原用黑白照片。報勛處首先將美國政府選定的“6•25戰爭四大英雄”的照片選為復原對象。他們分別是聯合國軍總司令道格拉斯•麥克阿瑟將軍、馬修•李奇微將軍、白善燁將軍、金東石大校。 另外，被選為“本月戰爭英雄”的國軍、聯合國軍參戰勇士中留有照片的100多人、生存參戰勇士珍藏的6•25戰爭當時的照片等也是復原對象。報勛處計劃今年3~4月通過6•25參戰有功者會全國各支部、分會、報勛官署接收生存參戰勇士的6•25戰爭當時的照片，並於5~6月進行復原工作。 報勛處相關人士表示：“復原後的照片將制作成相框轉交給參戰勇士和遺屬，同時計劃在停戰70周年（7月27日）前後另行舉行展示會，並作為相冊發行。”

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