梅西和C羅的最後壹次對決上演 9球進球盛宴. January. 21, 2023 09:42. by 金正勛記者 hun@donga.com. 這是裏奧內爾•梅西（巴黎聖日耳曼•PSG）和克裏斯蒂亞諾•羅納爾多（利雅得勝利）的最後壹次對決，也是C羅在沙特阿拉伯舞臺上的首秀，備受關註的比賽經過9個進球的混戰，最終以PSG隊的勝利而告終。 20日，在沙特阿拉伯利雅得的法赫德國王國際體育場舉行的與利雅得勝利-阿爾希拉爾（以上沙特阿拉伯）聯合全明星隊的比賽中，PSG隊（法國）以5比4獲勝。PSG隊派出梅西、基利安•姆巴佩、內馬爾組成的“世界級前場三叉戟”，比賽開始3分鐘後梅西就率先破門得分。梅西接到隊友內馬爾的滲透傳球，左腳勁射破門。 展開反擊的C羅在上半場第34分鐘成功射進本人親自創造的點球，將比分扳成1比1後，在來到賽場的6.8萬多名球迷面前，用“C羅式進球慶祝動作”宣告自己進入了沙特阿拉伯舞臺。在1比2落後的上半場補時階段，C羅再次攻入壹球。下半場第11分鐘，全明星聯隊的韓國後衛張賢秀（阿爾希拉爾）用頭球攻入壹球。姆巴佩則在下半場第15分鐘攻入點球。 雖然當天的比賽是友誼賽，但這是梅西和C羅的第37次對決，距離2020年12月歐洲足球聯盟（UEFA）冠軍聯賽小組賽過去了2年零1個月。當時梅西還效力於巴塞羅那隊（西班牙），C羅則效力於尤文圖斯隊（意大利），C羅攻入2球，幫助尤文圖斯隊以3比0獲勝。 20日比賽結束後，C羅在自己的Instagram（照片墻）上寫道“回到球場非常幸福，很高興見到老朋友”，並上傳了開球前與梅西交談的照片。梅西也在自己的照片墻上傳了與C羅擁抱的視頻。

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