無人機和武器的發展. January. 17, 2023 07:43. . 雖然大家都預想到了這樣的日子總有壹天會到來，但不想或不想承認的事情正在烏克蘭戰爭中發生。無人機非常活躍。用無人轟炸機攻擊敵人的實驗，早在第二次世界大戰中就已經進行了。這種辦法就是，用遙控裝置操縱搭載炸彈的轟炸機使其自爆。堪稱導彈鼻祖的V1、V2火箭，實際上也是從無人轟炸機的概念開始的，但發展方向變成了導彈和制導武器。 無人機再次登場的背景是小型化和機器人技術的發展。目前的戰鬥用無人機中，自爆無人機、殺手無人機等小型化無人機非常活躍，但由於體積小，火力和使用受到限制。今後，如果無人駕駛和機器人技術更為發達，無人機將發展成為以前只有在電影《機械戰警》中才能看到的殺人武器。發展成為搭載多種武器、可以在獨立判斷下而不是人類遠程操控下進行攻擊和防禦的戰鬥機器人，其可能性是100%。 如果說出這樣的話，就會有人反駁：“機器人殺人在倫理上正當嗎?”“如果機器因故障殺人怎麽辦?”“因此戰鬥機器人不能登場。” 所謂創新型武器系統，其實就是可怕的武器系統。因此，每當出現新的可怕的武器體制時，就會出現應該限制它的輿論。但這是徒勞的努力。限制新武器的主張在槍首次登場時、大炮首次登場時都曾經出現，但都沒有實行。 筆者也不認為武器和殺人技術發達是值得提倡的事情。但是，遏制武器開發並不能遏制戰爭。長期以來，人類為防止戰爭做出了各種努力。但沒有壹種獲得成功。並沒有防止戰爭的完美方法。感傷的替代方案只是逃避現實。最有效的方法是承認人類的獸性和不合理性，不管是武器還耳戰術，都要去除感傷，冷靜、現實地應對。

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