“韓國棒球希望之星”沈俊錫確定進軍MLB，加盟匹茲堡海盜隊. January. 17, 2023 07:45. by 姜東雄記者 leper@donga.com. 即將畢業於首爾德壽高中的右手投手沈俊錫（19歲•照片）將身穿美國職業棒球大聯盟（MLB）匹茲堡海盜隊的隊服。匹茲堡俱樂部在國際業余簽約市場開業的第壹天16日，通過社交網絡服務（SNS）宣布與沈俊錫簽約。但是，並沒有公開具體的合同條件。 身高194厘米、體重103公斤的沈俊錫能投出時速接近160公裏的快速球，受到了MLB球探們的關註。MLB網站也在去年9月對國際希望之星進行了排名，將沈俊錫排在第10位。當時排名第9位的古巴外野手布蘭登•馬耶亞（18歲•紐約洋基隊）以440萬美元簽約，同樣是古巴出身的外野手，排在第11位的阿裏埃爾•卡斯特羅（17歲•明尼蘇達雙城隊）以250萬美元簽約，因此沈俊錫很有可能是在這壹區間簽約。 如果沈俊錫能獲得超過225萬美元的簽約金，將刷新韓國業余球員MLB最多合約金紀錄。 此前，金炳鉉（44歲）在1999年加入亞利桑那響尾蛇隊時獲得的225萬美元創下了歷史最高紀錄。另外，如果沈俊錫能在MLB完成處子秀，將成為繼2004年白車承（43歲）之後時隔19年再次不經過KBO聯賽而站在頂級聯賽舞臺上的韓國投手。 MLB網站介紹沈俊錫說：“在10歲出頭的年紀開始投出快速球，在投手踏板上保持冷靜的樣子很像‘韓國特級’朴贊浩（49歲）。”1994年身穿洛杉磯道奇隊隊服首次登上MLB舞臺的朴贊浩於2010年在匹茲堡隊結束了MLB選手生涯。目前，崔誌萬（32歲）和裴誌煥（24歲•以上內野手）效力於匹茲堡海盜隊。

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