4歲以下嬰幼兒有望接種新冠疫苗. January. 13, 2023 07:46. by 金素英記者 ksy@donga.com. 出生6個月-4歲的孩子可以註射的新冠疫苗首次進入韓國。目前，韓國是以5歲以上為對象接種新冠疫苗，預計年齡更小的嬰幼兒也可以接種疫苗。 新冠預防接種應對推進團12日表示，韓國已經引進了40萬批次嬰幼兒用（6個月-4歲）輝瑞疫苗。嬰幼兒輝瑞疫苗先進行第壹次接種，3周後進行第二次接種，8周後再次進行第三次接種。 食品醫藥品安全處去年11月曾表示，“已確認嬰幼兒輝瑞疫苗的有效性和穩定性”，並允許在國內使用。據食醫安全處透露，在美國以4526名6個月-4歲的人為對象進行了臨床試驗，結果顯示，接種後出現的大部分異常反應都是輕微的。 臨床試驗中最頻繁出現的不良反應是6個月-2歲的人犯困、食欲減退、發熱等。2歲-4歲的人則是疲勞、腹瀉、發熱等癥狀。沒有出現心肌炎、過敏反應、死亡等癥狀。該疫苗得到了美國和歐盟的使用許可，目前正在廣泛接種。 不過，是否真的實施嬰幼兒接種，如果進行是從什麽時候開始，需要經過預防接種專門委員會的審議後才能決定。防疫當局相關人士表示：“考慮到嬰幼兒中存在感染新冠時引發重癥或死亡概率較高的基礎疾病患者等高危人群，引進了疫苗。”大部分嬰幼兒的新冠癥狀較輕，因此可能只有高危人群成為“建議接種”的對象。

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