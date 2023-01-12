“等孩子做手術等了壹年半……”兒科醫生不足，家長們急得直跺腳. January. 12, 2023 07:43. by 李智雲記者 easy@donga.com. “聽說要在兩周歲之前做手術。現在只剩6個月了，讓足足我了等1年半……真的很茫然。” 家住首爾冠嶽區的金某（35歲）在2021年將兒子李某（當時18個月）帶到社區兒科醫院，被診斷為“疑似幼兒斜視”。醫生寫下了診療委托書，說：“好像需要手術，請帶去大醫院看看。”雖然心急如焚地敲開了首爾市內主要大學醫院的大門，但得到的回答是“負責小兒眼科的教授預約已經滿了壹年以上”。 據確認，像李某這樣生病的孩子在大學醫院接受診療後，到第壹次接受門診治療為止所花費的時間（等待診療的天數）在最近5年裏延長了70%。11日，東亞日報分析了李鐘成國民力量議員室從全國國立大學醫院收到的資料，結果顯示全國15個主要國立大學醫院小兒青少年科的平均診療等待天數從2017年的9.7天增加到了去年的16.5天。由於兒童人口的減少和數量較低，訴請科的收益惡化，隨之而來的醫生訴請和回避現象在數年間累積後出現了這種現象。 醫院界表示，以中小規模的2級醫療機構（綜合醫院）為中心，訴請和診療減少是主要原因。釜山大學醫院相關人士表示：“隨著最近附近中小醫院中減少或取消訴請和診療的地方增加，患者將湧向地區內規模最大的我們醫院。”釜山大學醫院在這期間的訴請和等待天數增加了2倍（11.6→34.5天），增幅最大。

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