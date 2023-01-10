尹錫悅政府首次調查間諜團夥，應嚴正調查以免產生“公安風暴”爭議. January. 10, 2023 07:59. . 韓國國內進步政黨的幹部等涉嫌接受朝鮮指令，滲透進入國內制度圈政黨和勞動、市民團體等，展開反政府活動，正在接受調查。據國家情報院和警方透露，進步政黨幹部A某2017年在柬埔寨接受了朝鮮對南工作部門文化交流局工作人員的教育，回國後拉攏濟州勞動界幹部和農民運動家等組織了“韓吉會”，根據朝鮮的指令，展開了中斷韓美聯合軍事演習的鬥爭、支持進步政黨候選人的活動。據悉，公安當局以類似的嫌疑正在調查昌原進步團體幹部B某夫婦。 這些事件與“自主統壹忠北同誌會”事件相似。在“同誌會”事件中，有3人從2017年起與朝鮮特工以加密文件交換84件指令、報告，拉攏忠北地區60多名政界、勞動、市民團體人士，展開反對引進美國產隱形戰鬥機等反美活動，於2021年被拘留。當時調查由國家情報院主導，但進入檢察機關階段後，大檢察廳拒絕了清州地方檢察廳關於派遣檢察官的請求，引發了縮小調查範圍的爭議。此次調查是尹錫悅政府執政以來首次公開的間諜團夥事件，而且調查也在全國多地同時展開，因此整體規模可能會進壹步擴大。在調查對象中，不少人是進步政黨或勞動、社會團體人士，從這壹點來看，應該對政界和市民社會內部是否存在追加聯系等問題進行徹底的調查。 文在寅政府時期，揭發間諜案的件數比之前大幅下降，因此曾經還有過“是不想抓還是抓不了”的爭議。根據文在寅政府時期（2020年）通過的法律，國情院的對共調查權將從2024年開始完全移交給警察。以此次調查為契機，圍繞對共調查權的全面移交是否妥當的爭論有可能再次上演。 過去公安當局曾因捏造首爾市公務員劉禹城（音）間諜證據事件引起過爭議。進步黨方面反對稱：“自上個月進行扣押搜查以來，壹直持續表示，純屬無稽之談。”只有通過無懈可擊的證據和遵守法律程序，嚴正調查嫌疑的真相，才能消除可能存在的“公安風暴”的誤會，取得國民能夠接受的結果。

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