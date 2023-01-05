蘋果公司總市值在新年第壹個交易日跌破2萬億美元……特斯拉暴跌12%. January. 05, 2023 07:55. by 金玹秀 kimhs@donga.com. 以蘋果和特斯拉為主軸的美國“大技術”產業正在動搖。這是因為受到了美國和中國經濟放緩的直接打擊。去年，特斯拉和大科技五大企業（FAANG：元、蘋果、亞馬遜、奈飛、谷歌）的市價總額蒸發了4萬億美元（約5087萬億韓元），很多人擔心這壹基調在新的壹年裏還會持續。 美國紐約股市的新年第壹個交易日當地時間3日，世界總市值排名第壹的蘋果股價比前壹個交易日下跌了3.7%。市價總額也跌至2萬億美元（約2547萬億韓元）以下。蘋果在世界股市暴跌的去年也是唯壹守住市價總額2萬億美元大關的企業，但未能避免經濟蕭條的憂慮。當天特斯拉也暴跌12.2%，實際上延續了“特斯拉沖擊”。受此影響，當天紐約股市三大指數也全部下跌，預示著憂郁的新年。 蘋果和特斯拉都是對中國的生產及銷售依賴度較高的企業。受中國新冠疫情擴散事態和各國利率上調引發的需求放緩的直接影響，危機感正在高漲。日本《日經亞洲》報道說，蘋果因為需求放緩，從上個月起向各配件企業要求減少AirPo誒s、蘋果手表、MacBook筆記本電腦等配件的產量。 特斯拉因需求放緩，首席執行官埃隆·馬斯克接連受到質疑，正在經受領導能力危機。特斯拉去年壹年和上個月分別暴跌65%和44%，處於“特斯拉沖擊”狀態。去年車輛交付量為131萬輛，同比上漲40%，但低於市場預期值（50%），點燃了新年電動汽車市場的悲觀論調。JP摩根等陸續下調了特斯拉的目標股價。 從年初起，世界經濟蕭條的戰雲密布，《華爾街日報》分析說：“如果出現衰退，將成為‘富人（Rich）’和‘衰退（Recession）’的合成詞‘富衰（Richcession）’。”其原因是，大規模裁員正在以大技術及投資銀行等高收入職業為中心擴散，資產市場下降、住宅景氣冷卻等正在發生。

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