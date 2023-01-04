半導體投資稅額減免率擴大……大企業8→15%，中小企業16→25%. January. 04, 2023 07:48. by 朴熙昌 ramblas@donga.com. 政府決定推進對投資半導體設施的大企業從稅金中減免15%投資額的方案。中小企業可以減免25%。時隔12年重新啟動過去經濟蕭條時運用的臨時投資稅額減免制度，並臨時實施。 政府3日發表了包含上述內容的《半導體等稅制支援強化方案》。副總理兼企劃財政部長官秋慶鎬表示：“半導體是我們國家經濟的核心支柱產業，是直接關系到大韓民國未來競爭力、國家安全、生存的戰略資產”，“為了確保國家戰略產業的全球競爭力，同時恢復企業的整體投資心理，制定了劃時代的稅制支援方案。” 據此，對半導體、電池、疫苗、顯示器等國家戰略技術領域的設施投資的稅額減免率將提高7~9%。大企業將從8%上調到15%，中小企業將從16%上調到25%。此前，政府決定今年對企業的投資增加部分適用10%的追加稅額減免率。如果加上這些，大企業和中小企業最多可以得到25%和35%的稅金優惠。 為了促進半導體以外領域的企業投資，2011年廢除的臨時投資稅額減免只適用於今年。如果大企業對未來汽車、碳中和等新增長、源泉技術進行設施投資，最多可獲得6%的稅額減免。中堅、中小企業將分別得到10%和18%的稅額減免。對於不包括在新增長、源泉技術中的技術設施投資，稅額扣除率也將分別提高2%左右。 但是這些法案都要在國會修改法律才能實現。雖然國民力量黨對提高稅額扣除率表示歡迎，但共同民主黨表示：“法案通過壹周後再次修改法案，太容易推翻法案了。以後會和執政黨進行討論。”

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