日本廢除“專守防衛”…頭頂朝鮮核武器、被軍事第二第三大國包圍的韓國. December. 17, 2022 07:12. . 日本政府昨天在內閣會議上表決通過了修改三大安保文件（《國家安全保障戰略》《防衛計劃大綱》《中期防衛力整頓計劃》），其中明確規定日本擁有攻擊敵基地的“反擊能力”和防衛費翻番。日本以朝鮮核導和中國對臺灣威脅等周邊安保環境的惡化為由，采取了攻勢性的安保戰略。由此，日本戰敗後排除進攻、只專註於防守的“專守防衛”原則，時隔77年迎來了大轉變。 此次修訂的安保戰略不得不說是使明確規定“永久放棄戰爭和武力活動、不擁有陸海空戰鬥力、否認交戰權”的和平憲法第九條完全失效的內容。擁有攻擊敵人基地的遠程打擊能力，防衛費將在5年間從目前國內生產總值的1%增加到2%。不僅如此，還將新設立統合指揮陸海空自衛隊的統合司令部，由其司令與美軍協調戰鬥力運用。 在朝鮮導彈橫穿列島上空、中國導彈落入專屬經濟區的情況下，日本主張這是“必要的最小限度的自衛措施”，但這只是回避國內強烈反對的修訂《和平憲法》、奔向能夠戰爭國家的伎倆。特別是，反擊能力的啟動不僅適用於日本受到直接攻擊的情況，還適用於美國受到攻擊的情況。事實上，這等於打開了先發制人的可能性。韓半島發生緊急情況時，日本自衛隊也有可能介入其中。 更何況，如果在5年內將防衛費翻番，目前居世界第九位的日本的軍費支出將繼美國、中國之後居世界第三位。這是以前首相安倍晉三為象證的右派勢力的夢想，也是要成為符合世界第三經濟大國的軍事大國的壹溜快跑。新的安保文件將中國規定為“迄今為止沒有過的最大戰略挑戰”，與美國的安保戰略步調壹致。即，在新冷戰對決氛圍中，將不惜發揮主導牽制中國的地區強國的作用。 韓國不得不警惕日本軍事飛躍帶來的東北亞安保環境的變化。因為，在朝鮮核導威脅日益擴大的情況下，韓國處於被身邊世界第二大、第三大軍備增強國家包圍的境地。但是，對於不可避免地要進行韓美日三國安保合作的韓國來說，不能只顧著擔心。現在比任何時候都更需要自強。如果韓國不滿足於成為日本代替美國主導下的地區同盟的下游夥伴的話。

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