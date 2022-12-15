8名國情院院長連續到檢察廳接受調查，5人被拘留……這本身就是壹件可恥的事情. December. 15, 2022 07:56. . 前國家情報院院長朴智元昨天以嫌疑人的身份前往檢察院接受了調查。國情院今年7月以擅自刪除有關“西部海域公務員被殺事件”諜情報告的嫌疑起訴了朴智元。朴智元否認了告發內容，稱“從未接到過時任總統文在寅和國家安保室長徐薰的刪除指示，作為院長，也沒有要求職員刪除任何東西”。但檢察機關認為，被殺事件發生的第二天淩晨，在相關部長會議之後，朴智元指示了院長秘書室長刪除所有相關資料。 隨著朴智元接受檢察機關調查，從盧武鉉政府最後壹名國情院院長金萬福到文在寅政府最後壹名國情院院長朴智元，8名情報機關負責人無壹例外地前往檢察機關接受了調查。其中5人已被拘留。朴智元的前任、徐薰涉嫌指示朴智元刪除相關諜情報告，目前被收押在監。此前，朴槿惠政府的李炳浩、李炳基、南在俊和李明博政府的元世勛等前院長也以拘留狀態接受了審判。自1999年國情院成立以來，14名前任國情院院長中有11人接受了檢察機關的調查，其中7人被拘留。這在全世界也很難找到先例，應該為此感到羞愧。 每當政權交替時，國情院成為改革對象的現象反復出現，國情院院長的責任很大。國情院院長是通過國會人事聽證會檢驗政治中立與否的權力機關長。國家情報院院長在任期間應該自行切斷受外界影響，不要做出日後可能成為問題的行動。盡管如此，李明博、朴槿惠政府的國情院院長主要涉嫌上繳特殊活動費，盧武鉉、文在寅政府的國情院院長主要就南北關系問題被列入調查名單。這只能看作是國情院院長未能堅決對抗現有慣例和政治權力的要求。 為了防止國家情報院的脫軌行為，作為情報機關使用者的總統等政治權力的作用非常重要。不管是朝野哪個政黨，政治圈只是表面上提出情報機關改革，實際上沒能擺脫將情報機關私有化或加以利用的誘惑。在分裂國家，國家情報是多麽迫切和重要的國家資產，自無需多言。不能再發生國情院院長接受檢察機關調查，導致情報機關連續性中斷的事情。

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