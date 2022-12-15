子女是父母的鏡子. December. 15, 2022 07:56. . 有些人雖然沒有專攻美術，但自學成功成為畫家。如果說法國有亨利•盧梭，那麽美國就有弗朗西斯•威廉•埃德蒙茲。曾是海關人員的盧梭退休後成為了專業畫家，但埃德蒙茲壹生都是銀行職員。因為是涉及金錢的職業，所以在畫畫時反而迷上了文學或道德主題。 讓人聯想到17世紀荷蘭風俗畫的這幅畫描繪了19世紀的美國中產階層家庭。中間的年輕女性手裏拿著新的（無邊有帶的）女帽，露出滿意的表情。右邊的她的父母被女帽的價格表嚇了壹跳。站在門前的送貨員少女像看另壹個世界的人壹樣看著他們。那壹頂女帽的價格可能相當於貧困少女家庭幾個月的夥食費。也許對於少女來說，放在地上的各種蔬菜是更想要的品目。陷入虛榮的女人和被迫勞動的小女孩形成了強烈的對比。 埃德蒙茲也是在貧窮的環境中長大的。想當壹名版畫家，但因家境早早地成了銀行職員。但他並沒有就此放棄自己的夢想。雖然壹生都是銀行職員，但他壹直堅持畫畫。雖然30歲時第壹次參加展覽，但由於沒有信心，所以以筆名參展。與擔心相反，得到好評後，他才帶著自信以畫家身份活動。他在52歲時畫的這幅畫諷刺了物質萬能主義和消費主義。在銀行職員工作時遇到的眾多顧客可能對這幅畫產生了影響。從愛慕虛榮的富翁到因放蕩而傾家蕩產的人，再到貧窮代代相傳的人。 畫中的老父母也許對愛慕虛榮的子女感到失望，正在自責教育不當。但是子女是父母的鏡子。畫家在母親旁邊畫了鏡子，在父親後面畫了酒瓶和酒杯，暗示著這些父母的虛榮心和放蕩。這說明問題子女是由問題父母創造的。

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