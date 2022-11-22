BTS田柾國世界杯主題曲在iTunes排行榜占據第壹. November. 22, 2022 07:43. by 金哉希 jetti@donga.com. 韓國歌手史上首次演唱世界杯官方主題歌，華麗裝飾2022卡塔爾世界杯開幕式的防彈少年團（BTS）成員田柾國在音源排行榜上也包攬了冠軍。 田柾國20日（當地時間）發行的《2022卡塔爾世界杯》的官方主題曲《Dreamers》在發行12個小時後，在世界102個國家和地區的iTunes“TOP SONG”排行榜上排名第壹。 《Dreamers》是世界杯主題曲特有的輕快節奏和田柾國清涼的聲音相結合的歌曲，歌詞“看看我們是誰，我們是有夢想的人”，包含了世界杯挑戰和鬥誌的精神。早前，田柾國於20日在卡塔爾海灣球場舉行的世界杯開幕式舞臺上演唱了《Dreamers》，裝飾了精彩的表演。FIFA當天通過YouTube公開的開幕式演出視頻在公開12個小時內點擊量就超過了540萬次。 另外，BTS在美國三大大眾音樂頒獎典禮之壹的“全美音樂大獎（AMA）”上獲得雙冠王，創下了連續5年獲獎的紀錄。BTS於20日（當地時間）在美國洛杉磯微軟劇場舉行的AMA上獲得了“最受歡迎的流行二人組鱷組合”、“最受歡迎的K-Pop藝人”兩個獎項。BTS於2018年在“最愛社交藝人”部門首次獲獎。之後到今年為止連續5年獲獎。 BTS與最受歡迎的流行二人組鱷組合部門與酷玩樂隊、Imagine Dragons、Maneskin、One Republic等世界性人氣樂隊展開了激烈競爭。BTS從2019年開始到今年為止，在相關領域連續4年獲獎。4次獲獎也是1974年開始的AMA歷史上相關部門的最高紀錄。BTS還被選為今年新設的“最受歡迎的K-POP藝人”部門的獲獎者。在該領域，與BLACKPINK、SEVENTEEN、TOMORROW X TOGETHER、TWICE等代表K-POP的組合壹起展開了競爭。略顯遺憾的是，BTS沒有出席今年的頒獎典禮。

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