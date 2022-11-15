抗體註射劑“恩適得”的註射對象，擴大到固形癌患者等. November. 15, 2022 07:44. by 柳根亨 noel@donga.com. 韓國防疫當局為應對新冠疫情在冬季出現第七次流行，14日擴大了預防性抗體註射劑“恩適得（Evusheld）的註射對象。 疾病管理廳當天將註射恩適得的對象從現有的免疫力下降的血癌、器官移植、先天性免疫缺乏癥患者擴大到固形癌、艾滋病、風濕病患者等。接受抗癌化學療法劑、B細胞枯竭治療等嚴重免疫低下治療的患者也可以使用。 為了應對奧密克戎病毒變種，用藥量也從每次300毫克增加到600毫克。現有的300毫克用藥者從用藥之日起3個月內可以追加註射300毫克。如果服藥後過了3個月，可以追加服用600毫克。與幫助身體自行生成抗體的疫苗不同，恩適得采取的是將完成的新冠抗體直接註入身體的方式。這就是為什麽抗體形成不良的患者是用藥對象的原因。 新冠疫苗的冬季接種率仍然很低。60歲以上人群的接種率為10.3%，18歲-59歲成人接種率僅為0.4%（以上截至14日）。新冠疫情特別應對團團長鄭基錫在當天的新聞發布會上警告：“國內60歲以上冬季接種率低於美國（26%），”“有人預測，就像夏季流行時每天最多確診18萬名左右壹樣，冬天也問題不大，但冬天重癥危險性更大。”

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