GS加德士“烯烴工廠”竣工……“壹躍成為綜合能源企業”. November. 14, 2022 07:51. by 郭道英 now@donga.com. GS加德士13日表示，公司自成立以來投入最大金額2.7萬億韓元的烯烴生產設施（MFC設施）即將竣工，公司將由此壹躍成為綜合能源企業。通過擴大“非煉油事業”，GS加德士的事業多元化得到了進壹步支持。 GS加德士11日舉行了位於全南麗水第二工廠附近的MFC設施竣工儀式。GS集團會長許泰秀（音譯，下同）和GS加德士社長許世洪（音）等GS集團及雪佛龍主要管理層出席了竣工儀式。GS加德士名譽會長許東秀和全南道知事金永祿也進入了出席者名單。 MFC取自“Mixe誒 Fee誒 Cracker（混合進料裂解爐）”的首字母，是指可以投入多種原料的設施。此次MFC設施的竣工使GS加德士具備了乙烯75萬噸、聚乙烯50萬噸、丙烯41萬噸、混合C4油份24萬噸、熱分解汽油41萬噸等年生產能力。GS加德士解釋說，通過在事業結構中擴大石油化學領域，可以增加非煉油部門的比重，大幅減少油價等外部環境變化帶來的損益變動性。 MFC設施與以石腦油為原料投入的現有石油化學公司的石腦油分解設施（NCC）不同，不僅是石腦油，煉油工程生產的液化石油氣（LPG）、石油精煉氣體等也可以作為原料投入。GS加德士的現有高度化設施中產生的石油提煉氣體可以作為原料使用，因此與同等規模的石油化學設施相比，能源使用量可以減少約10%。 以石腦油及石油精煉氣體為原料，還可以附加生產氫氣。公司方面介紹說，計劃通過這壹措施，每年減少7.6萬噸碳排放。相當於1150萬株30年生松樹每年吸收的二氧化碳量。 GS加德士表示，在此次MFC建設期間，創造了約280萬人的大規模工作崗位，設備啟動帶來的正常雇傭工作崗位約為200個。為了設計、購買、建設工程等，與地區中小企業簽訂了7000億韓元以上的合同，為搞活地區經濟做出了貢獻。 GS加德士社長許世洪強調：“此次MFC設施竣工後，在變動性高的市場上具備了可以用多種產品應對的競爭力。GS加德士在煉油事業的基礎上，將躍升為包括石油化學事業、環保能源、資源再利用在內的綜合能源企業。”

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