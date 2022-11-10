SK海力士開發出速度提高三分之壹的的移動DRAM. November. 10, 2022 07:45. by 郭道英 now@donga.com. SK海力士9日表示，作為移動DRAM（動態隨機存儲器）產品，首次成功開發出了適用最尖端工程“HKMG（高K金屬柵極）”工程的LPDDR5X（照片）。 HKMG工程是防止DRAM內部的泄漏電流，提高電力積累容量的新壹代工程技術。在加快DRAM處理速度的同時，還可以減少電力消耗。此前，雖然適用於服務器用或圖像用高容量DRAM，但作為移動用DRAM尚屬首次。 SK海力士最近開始批量生產LPDDR5X，向市場供應產品。該產品的運行速度為8.5Gbps（每秒千兆位），比上壹代快33%。這壹速度在1秒內可以下載13個5GB大小的影像。耗電量比以前減少了25%，在目前市場上市的移動DRAM中，電力效率性最好。 移動DRAM主要用於智能手機、筆記本電腦、平板電腦等無線電子設備。這些機器的電池電力有限，要想增加產品使用時間，減少DRAM電力消耗非常重要。這意味著使用LPDDR5X的智能手機充電壹次就可以使用更長時間。充電頻率也會減少，因此可以節約使用電力、減少碳排放。 最近在半導體工程中，ESG（環境、社會、公司治理）也成為話題，低電力產品更加受到關註。包括去年3月批量生產業界最大容量18GB LPDDR5等，SK海力士根據市場趨勢，壹直在開發低電力移動DRAM。 SK海力士在產品開發過程中也適用環境、社會、公司治理價值。參與LPDDR5X開發的SK海力士PL趙成權（音）表示：“進壹步減少產品測試時間，在設計階段也能最大限度地低電力運轉等，在企劃、設計、開發的所有階段都在為實現ESG價值而共同努力。”

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