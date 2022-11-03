生活旁邊的存在. November. 03, 2022 07:27. . 奧地利畫家古斯塔夫•克裏姆特以婉轉地比喻神話的性感女性裸體畫和華麗的金色畫而聞名。在灰色背景上畫的《死亡和生活》是他享有最高聲譽的40多歲畫的油畫。在最輝煌的時期，克裏姆特為什麽突然描繪了死亡這個沈重的主題？ 繪畫以大膽的構成展現了死亡和生活的面貌。畫面右側被華麗的花朵包圍的媽媽和孩子、上了年紀的女性、心愛的戀人等交織在壹起。形象地描繪了從出生到成長、相愛、變老的生活面貌。畫面左側只有死亡壹個人。身穿印有十字架圖案的藍色衣服，手持紅色棍棒的骷髏像是在考慮要帶誰去的陰間使者。 克裏姆特第壹次繪制這幅畫是在1908年，在大型畫布上用油畫繪制是在2年後。生與死不僅是克裏姆特的話題，也是那個時代人們的話題。末世論思想流行，再加上1908年葡萄牙國王卡洛斯壹世和他的長子在街上被暗殺，意大利梅西納發生的強烈地震導致8萬人以上犧牲。就個人而言，克裏姆特在30歲時先後失去了父親和弟弟，因此壹直對死亡抱有恐懼感。 這幅畫在1911年羅馬國際美術展上展出，為克裏姆特贏得了金牌，之後在歐洲多個城市展出，受到了稱贊。然而，在1915年，克裏姆特突然對圖像進行了徹底修改。將原本是金色的背景換成像現在壹樣的深灰色，還添加了馬賽克圖案。安靜的死亡場面也進行了活躍的修改。可能是因為泰坦尼克號沈沒事故和母親的去世，使克裏姆特更近距離地感受到了死亡的氣息。 哪有不怕死的。但是畫家似乎決定把死亡視為生活旁邊的存在。這就是畫中人物的表情都很平靜的原因。這幅畫完成3年後，克裏姆特也前往父母所在的天國進行了長途旅行（離世）。

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