去年全球溫室氣體濃度刷新有觀測以來的最高值. October. 28, 2022 07:37. by 李美智 image@donga.com. 去年全球溫室氣體濃度刷新了最高值。特別是，溫室效果比二氧化碳高28倍的甲烷濃度出現了觀測以來的最大漲幅。 氣象廳27日公開了包含上述內容的世界氣象組織的《溫室氣體年報》。年報顯示，2021年全世界大氣中二氧化碳的平均濃度為415.7ppm，比前壹年上升了2.5ppm。這是自1983年開始系統性觀測溫室氣體以來的最高值。二氧化氮也達到334.5ppb，比前壹年增加了1.3ppb，同樣創歷史最高紀錄。 特別是甲烷的濃度比2020年增加了18ppb，大大超過了最近10年的年均增加值9.2ppb。這比前壹年的增加值15ppb還要高，是有史以來最大的上升幅度。甲烷的量雖然比二氧化碳少，但溫室效應卻高出28倍。世界氣象組織總幹事彼得裏·塔拉斯通過年報表示：“（甲烷的增加）表明我們正朝著錯誤的方向前進。” 據分析，最近甲烷濃度劇增的原因是“全球變暖的惡性循環”。隨著人類釋放的溫室氣體使地球升溫，甲烷的自然發生源熱帶濕地的甲烷排放量也隨之增加。但甲烷在大氣中的滯留時間很短，在10年以內。年報解釋說，如果人類積極減少人工發生源，將取得減少效果。

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