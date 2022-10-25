朝野政黨走向極端對決……明年還能順利討論國家財政問題嗎?. October. 25, 2022 07:42. . 共同民主黨決定抵制原定於今天舉行的尹錫悅總統新年預算案國會施政演說。檢察機關對共同民主黨黨首李在明的非法大選資金疑惑等展開調查，昨天為了再次對民主研究院進行扣押搜查而進入民主黨辦公樓，共同民主黨反對稱“這是企圖扼殺在野黨”。國民力量黨則抨擊在野黨所稱是“對國民的威脅”。政局已經超越了急冷，陷入了昏迷狀態。 共同民主黨此前曾提出“無視國會”“鎮壓在野黨”，要求在發表施政演說之前“最低限度的道歉”。該黨還聲稱，“在國政監查期間試圖扣押搜查第壹大在野黨黨部是妨礙國政監查的行為”，警告不要進行追加扣押搜查。尹錫悅總統對此表示：“在施政演說上附加條件，好像我們憲政史上沒有聽說過。”幾乎在同壹時間，檢察機關試圖進行追加扣押搜查。 總統通過國會施政演說，說明政府每年9月提交的第二年預算案，並要求協助審議及處理預算。國會以該演講為基礎設定預算審議方向。這是根據國會法第84條“對於預算案，將在全體會議上聽取政府的施政演說”而制定的。聽取施政演說屬於國會的“基本責任”，不是輕率談論抵制的對象。同時，由於國會擁有預算審議權，因此在今後的審議過程中需要在野黨的協助也是現實。 新政府的首次預算案施政演說在即，近日檢察機關的調查政局甚至到了在野黨嚷嚷抵制的地步，實在令人遺憾。從盧泰愚政府時期開始實行預算案施政演說後，有過在野黨不予鼓掌、舉牌示威、部分議員中途退場，但沒有出現全面抵制的事例。 執政黨和在野黨都應該阻止這種局面。從這壹點來看，雖然是在執行法院發布的拘捕令，但令人懷疑，有必要非得在國政監查的最後壹天、施政演說的前壹天進入黨部，刺激在野黨嗎?國政混亂和國會癱瘓帶來的最終責任應該由執政黨承擔更多。雖然共同民主黨也決定以後再決定具體方式，但也要知道，全面抵制難以得到國民的同意。與檢察機關對李在明等人的調查無關，國會應繼續討論預算案審議和民生立法等問題。

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