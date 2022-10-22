在壹個地方守護744年……青瓦臺的“元老們”. October. 22, 2022 07:38. by 李素研記者 always99@donga.com. 在青瓦臺數十次更換主人期間，也有壹些樹木毫不動搖地守住了自己的位置。位於青瓦臺守宮舊址的、擁有744年歷史的朱木是青瓦臺年齡最大的古樹。難道是因為堅持了很長時間嗎？雖然個子矮小，身體大部分都老死了，心裏空蕩蕩的，但現在當夏天到來時，它仍然擁有盛開綠葉的堅韌的生命力。難道只有朱木嗎？青瓦臺目前共有43棵樹齡超過100年的古樹。 今年5月10日青瓦臺開放後，歷屆總統居住的官邸和迎接貴賓的常春齋等建築物受到了極大的關註，但位於青瓦臺的5.5萬多棵樹卻只成為了默默與遊客擦肩而過的登山路上的配角。作者是慶北大學山林學名譽教授，2019年他受總統警衛處的委托，對青瓦臺境內的208種樹木進行了調查，並記錄在研究書《青瓦臺的樹木和花草》（2019年）中。書中選取了沿著青瓦臺通道可以輕易看到的樹木等85種，並進行了詳細的解說。作者說：“我想給更多的人講述有關青瓦臺樹木的故事。” 作者在歷代總統在青瓦臺內種植的紀念植樹中指出政治意義的部分也很有趣。2003年時任總統盧武鉉在青瓦臺附近的登山路上種植的鵝耳櫪樹，它開的花既不美麗，而且也不掛果，屬於醜陋的樹種。如果說有什麽特點的話，那就是這種樹在其他山上隨處可見。作者解釋說：“鵝耳櫪樹中包含了強調親民和脫離權威的盧前總統的哲學。” 書的第壹章是《青瓦臺樹木地圖》。車梁木樹，棠梨樹，五加皮樹，忍冬樹，野茉莉……參觀青瓦臺時，用平生第壹次聽到的樹木的名字，展開密密麻麻的地圖散步怎麽樣？也許青瓦臺的真正主人就是即使世界發生變化，也長時間堅守自己位置的這些樹。

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