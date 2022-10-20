洋基隊將“再次”前往休斯敦……時隔3年再次進軍ALCS. October. 20, 2022 07:51. by 任寶美 bom@donga.com. 紐約洋基隊將“再次”前往休斯敦。19日，洋基隊在主場洋基體育場舉行的美國聯盟分區賽（ALDS•5戰3勝制）最後第5場比賽中，憑借讓-卡洛•斯坦頓（33歲）、艾倫•澤基（30歲•照片）的本壘打，以5比1擊敗了克裏夫蘭印第安人隊。洋基隊將在7戰4勝制的美國聯盟冠軍爭奪戰（ALCS）中與休斯敦太空人隊相遇。這是兩隊自2019年以後時隔3年，也是最近6個賽季的第三次ALCS對決。 澤基說：“走向世界大賽（總決賽）冠軍的道路上總是有休斯敦隊。首先要越過休斯敦太空人這壹關。”洋基隊在澤基出道賽季的2017年經過7場比賽，2019年經過6場比賽均被被休斯敦隊絆住腳步，未能進軍世界大賽。 由於下雨，ALDS比賽兩次被推遲，洋基隊當天將前往休斯敦，在第二天（20日）進行ALCS第1場比賽。在ALDS上3戰全勝西雅圖水手隊的休斯敦隊將派出“王牌”賈斯汀•伯蘭德（39歲）首發出場。相反，在第5場比賽期間，打出兩次蓋瑞特•科爾（32歲）牌的洋基隊預告了詹姆斯•泰恩（31歲）將作為首發投手。 在19日率先開打的國家聯盟冠軍爭奪戰（NLCS）首場比賽中，費城費城人隊憑借布萊斯•哈珀（30歲）、凱爾•施瓦伯（29歲）的兩記本壘打，以2比0戰勝了聖地亞哥教士隊。聖地亞哥教士隊的首發投手達比修有（36歲）在7局內取得3個被安打（2個本壘打）、7個脫三振，完成好投，但與其展開首發對決的傑克•惠勒（32歲）在7局內取得了無失分、1個被安打的成績，因此達比修有成為了敗戰投手。當天，兩隊擊球手共擊出4個安打，是歷屆季後賽單場比賽的最少記錄。金河成（27歲•聖地亞哥教士隊）也僅交出3次有效擊球、無安打的數據，保持沈默。

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