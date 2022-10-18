習近平宣布展開對抗拜登的“半導體鬥爭”. October. 18, 2022 07:32. by 北京=常駐記者金基龍、華盛頓=常駐記者 文炳基 kky@donga.comweappon@donga.com. 中國國家主席習近平16日表示，“將在重要核心技術的攻堅戰中取得堅決勝利”。隨後有分析認為，這是針對美國總統拜登切斷對華半導體出口而宣布的”半導體鬥爭“。專家們指出，習主席在執政第三期預告了美中尖端技術霸權競爭激化。 習近平在中共二十屆全國代表大會開幕式工作報告中強調，要加快實現高水平科技自立、自強，把國家戰略需求作為發展方向，集中力量攻克源頭科技難關。中國官方媒體《中國日報》17日報道說：“習主席將加快速度，通過尖端科學技術的發展，在（與美國的）核心產業競爭中取得勝利，”“中國將在全世界產業中進壹步擴大影響力。”彭博社評價說：“習主席的演講是在拜登總統試圖遏制中國尖端技術能力、遏制臺灣軍事活動的挑戰中取得勝利的準備。” 拜登總統在黨代會召開之前的當地時間12日發表的國家安保戰略中提到了擴大對華尖端技術限制，並明確表示：“今後10年內將在與美國唯壹的競爭對手中國的競爭中領先。”據美國《華爾街日報》報道，根據美國本月初公布的高強度半導體出口切斷政策，中國國內的美國半導體人力紛紛離開中國。

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