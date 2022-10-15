國民擊球手李承燁被任命為鬥山隊新任主教練. October. 15, 2022 07:22. by 任寶美 bom@donga.com. 作為韓國職業棒球歷史上首位進行“退役旅行”的主人公，2017年脫下三星隊球衣的SBS解說員“獅子王”李承燁（46歲）將執掌“熊軍團”鬥山隊的指揮棒，時隔5年重返球場。鬥山俱樂部14日表示，與李解說員簽訂了3年總額18億韓元（合同金3億韓元，年薪5億韓元）的主教練合同。這是歷屆職業棒球新任主教練的最高待遇。雖然這壹數額與代表韓國的“國民擊球手”的名聲相符，但從他從未在職業舞臺上擔任過教練等主教練履歷這壹點來看，這是非常破格的。 到目前為止，以比李教練更大的規模簽訂主教練合同的只有包括帶領鬥山隊第三次獲得韓國大賽（總決賽）冠軍後，2019年以總額28億韓元（合同金7億韓元，年薪7億韓元）簽訂3年續約合同的前主教練金泰亨在內的5人。他們都有過韓國大賽冠軍或征戰總決賽的經驗。 36號球衣成為球隊退役球衣號碼的三星“傳奇”出身的李主教練通過球隊表示：“在現役時期受到了棒球迷們的無限喜愛。我壹直認為，應該成為領導人，回報他們的愛。期間，鬥山隊向我拋出了橄欖枝，經過深思熟慮後決定（接受擔任主教練的提議）。” 作為國民擊球手，壹直受到球迷喜愛的他，現在也無法擺脫對職業隊主教練的“成績相關批評和責任”。對此，李主教練表示：“作為職業選手，必須戰勝這種壓力和負擔。決心要克服任何負擔和壓力。”李主教練的就任儀式將於18日在蠶室球場舉行。 對於李主教練穿著鬥山隊的隊服開始執教生涯的情況，棒球界高層人士表示：“如果三星隊也要引進沒有執教經驗的傳奇人物，讓其辭去（主教練）職務，那麽只能擔心後果會不小。鬥山隊除了李教練和前國家代表隊教練宣銅烈之外，沒有其他可以代替金教練的人士。另外，目前還沒有奪冠經歷，所以鬥山隊的負擔比三星隊要輕。” 1995年首次在三星隊出道的李主教練是超越韓國代表亞洲的“本壘打擊球手”。他創下了職業棒球史上總本壘打第1位（467個）的記錄，該記錄仍然沒有被後來者打破。

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