捐贈的死亡者17%的人體組織被廢棄……壹半是因為“單純的失誤”. October. 13, 2022 07:57. by 柳根亨 noel@donga.com. 據調查，國家得到捐贈的骨頭、血管、軟骨等人體組織中，有16.6%未能使用就被廢棄。在采集或加工人體組織的過程中，失誤或不遵守方針而被廢棄的情況不在少數。 保健福利部12日公開了包含上述內容的《韓國公共組織銀行綜合監查處分要求書》。據福利部和國民力量李鐘成議員透露，韓國公共組織銀行從2019年開始到今年6月為止的3年半時間裏，從接受捐贈的屍體和傷者等處采集並加工骨頭、羊膜、筋膜、血管、軟骨、跟腱等1.6137萬件人體組織，並制作成了移植材料。雖然主要從死者那裏得到捐贈，但也有從截肢等重癥外傷者那裏得到部分人體組織捐贈。 但是接受捐贈的人體組織中占16.6%的2686件被廢棄。從其原因來看，因未遵守方針等管理不善而廢棄的不在少數。全體廢棄量2686件的壹半以上的1413件是在組織采集、加工、分配過程中出現問題的情況。 特別是在組織采集過程中，也有遺漏義務事項“血液檢查”或因包裝材料損傷而被汙染的情況。由於工作人員的錯誤，在人體組織加工過程中不遵守時間、不符合保存溶液容量標準、遺漏檢查記錄紙等情況也被曝光。在人體組織加工後分配給各醫院的過程中，產生的廢棄情況也不少。 12日，在國會保健福利委員會國政監查現場，韓國公共組織銀行的人體組織不良管理也成為眾矢之的。李議員指出：“在分配人體組織的44家醫療機構中，只有壹家簽訂了合同，其余43家在沒有簽訂任何合同的情況下進行人體組織交易”，“因此，即使分配金沒有到賬或因醫療機構的過失導致廢棄，也很難申請費用。” 在管理不善的情況下，國內人體組織捐贈者持續減少。據國民力量議員崔英姬透露，人體組織捐贈者從2017年的414人減少到去年的104人。截止到今年9月，只有166人捐贈。福利部認為，韓國公共組織銀行不僅存在人體組織不良管理問題，還存在加班管理不善、重復支付津貼、違反研究開發費方針等問題，因此下達了機構警告。

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